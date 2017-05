Zbog minerskih radova danas do 16:00 sati obustave saobraćaja na putu Doboj – Tuzla

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u BIH. Vozače savjetujemo da, bez obzira na saobraćajne i vremenske uslove, voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.

Zbog minerskih radova, danas do 16:00 sati dolazi do kraćih obustava (do 5 minuta) saobraćaja na magistralnom putu M-4 Doboj-Tuzla, na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Na dionici autoputa A-1 Zenica jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), zbog sanacije klizišta saobraća se jednom trakom, uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na dionici A-1 Sarajevo zapad-Lepenica (u blizini tunela Igman), zbog sanacije klizišta saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku. Također, zbog radova na zamjeni dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik (dionica Butila-Vlakovo) saobraća se jednom trakom, uz poštivanje postavljene signalizacije.

Sanacija kolovoza izvodi se u Donjoj Jablanici, na dionici M-17 Jablanica-Mostar, zbog čega se tokom dana na ovom lokalitetu saobraća usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izdvajamo i ostale dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmjenjen režim saobraćanja: Poriče-Kupres, Simin Han-Priboj i Banja Luka-Čelinac.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Zbog radova na području Hrvatske, povremeno dolazi do zadržavanja na graničnim prelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Zbog radova u Crnoj Gori, ne preporučuje se korištenje GP Deleuša (od 11 do 15 sati), saopćeno je iz IC BIHAMK-a.