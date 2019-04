Zbog navijača koji je pucao: Prekinuta utakmica između ekipa Turije i Stjepan Polja

Meč Druge lige TK između Turije i Stjepan Polja prekinut je jučer u 38. minuti kod vodstva gostiju 2:0.

Domaći nogometaši u tom trenutku nisu htjeli da nastave meč, a iz FK Turija su kazali da su to morali uraditi zbog jednog gostujućeg navijača koji je tokom meča koristio vatreno oružje.

“Pri rezultatu 2:0 za goste, jedan gostujući navijač je koristio vatreno oružje. To nam je poslije meča potvrdio i pomoćni sudija. Pronađene su i čahure. Redar je rekao da je taj navijač pucao u zemlju, a i policija je i izvještaju navela da se to desilo, te je izuzela čahure. Sudije su čak željele da nastave meč, naši momci nisu jer su bili pod strahom i to su uradili samovoljno”, istakli su iz FK Turija za SportSport.ba.

Kako je za RTV Slon potvrđeno iz MUP-a TK, do ispaljivanja hitaca na utakmici je zaista došlo.

“Negdje oko 16.50h mi smo zaprimili prijavu. Gostujući navijač je otišao do svog automobila, uzeo pištolj, te je tokom utakmice ispalio tri hica. Nakon toga utakmica je i prekinuta.” – kazao nam je Izudin Šarić, portparol MUP-a TK.