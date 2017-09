Zbog novih padavina povećana opasnost od odrona na kolovoz

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po pretežno mokrom ili vlažnom kolovozu. Duži zastoji nisu zabilježeni, a frekvencija vozila u jutarnjim satima, pojačana je u gradskim centrima.

Zbog novih padavina povećana je opasnost od odrona zemlje ili kamenja na kolovoz.

Posebno se izdvajaju dionice koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prijevoja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.

Zbog održavanja sportske manifestacije (penjački festival „Drill and Chill Festival) do 17. 09. u vremenu od 11.00 do 11.45 sati dolazi do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-16 Karanovac-Crna Rijeka (u kanjonu Tijesno). Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na putni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Zbog minerskih radova, danas od 12.00 do 16.00 sati, moguće su kraće obustave saobraćaja na magistralnom putu M-4 Doboj-Tuzla (Polijice-Gavrići) na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Sporije se saobraća i na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a izdvajaju se putni pravci: Sarajevo-Pale, Odžak-Donji Svilaj, Stupari–Kladanj, Simin Han-Kalesija, Živinice-Međaš, Srebrenik-Donja Orahovica i Banja Luka-Turbe.

Na graničnim prijelazima nisu zabilježena duža zadržavanja, saopćeno je iz BIHAMK-a.