Zbog pogrešnih identifikacija usporen proces traženja nestalih osoba u BiH

U ovim trenucima u Bosni i Hercegovini skoro 7.000 porodica još uvijek čeka na rasvjetljavanje sudbine svojih nestalih članova. Proces pronalaska posmrtnih ostataka iz ratnog perioda 91.-96. godina još uvijek je usporen, a jedan od razloga su i pogrešno provedene identifikacije iz perioda do 2001. godine. Sve to će, zato utjecati na proces traženja nestalih osoba u našoj zemlji, kojem je i 22. godine poslije rata teško predvidjeti kraj.

Cifra od 24.000 predstavlja broj do sada pronađenih nestalih osoba iz perioda 91.-96. godine, a čiji su ostaci ekshumirani iz pojedinačnih, ali i masovnih grobnica širom države. Oko 8.300 porodica do 2001. godine uspjelo je izvršiti klasičnu identifikaciju, međutim, čini se kako tada nije sve provedeno na ispravan način. Njih više od 1.000 smatra se pogrešno identifikovanim ostacima koji su zamijenjeni uslijed upotrebe pogrešnih metoda identifikacije.

Prema riječima člana Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Amora Mašovića “radi se o tome da su porodice u nedostatku DNK labaratorija u BiH sve do 2001. godine vršile identifikaciju na osnovu odjeće pronađene na žrtvama: predmeta koji su pronađeni kod žrtava, satova, tabakera, određenih vrsta lijekova, cigareta, nakita, lančića, prstenja, narukvica ili jednostavno na bazi antropoloških karakteristika tih žrtava kada je predočeno porodicama da je određena žrtva, pronađena u grobnici, imala prelom lijeve potkoljenice ili ključne kosti i porodica je na osnovu toga iznosila zaključak da bi to mogao biti njihov član.“

Zbog ovih propusta je, po riječima Mašovića, oko 2.000 pronađenih osoba još uvijek neidentifikovano u 12 mrtvačnica u Bosni i Hercegovini. Bez obzira što su neki od tih ostataka pronađeni i prije 20 godina, do danas su ostali i bez imena i bez prezimena. Zato se o mogućim rješenjima ove situacije pričalo na konferenciji Instituta za nestale osobe naše zemlje na kojoj je, između ostalog, zaključeno kako se otvoreno mora razgovarati, prije svega sa porodicama koje još uvijek tragaju za nekim od svojih članova. Kada je u pitanju tema nestalih osoba u BiH, Mašović kaže – važno je da se razgovara o svemu pa i o tome “dokle je stigao proces traženja, proces identifikacija, da podijelimo s njima probleme s kojima se suočavaju nadležne institucije u procesima traganja i traženja” – kaže Mašović navodeći kako prije svega misli na Institut za nestale osobe BiH i Tužilaštvo BiH, kao i entitetska tužilaštva. Dodaje kako se u svemu tome ipak “moraju odrediti prioriteti”!

A prioritet bi trebala biti aktivnost uzimanja minimalno dvije kapljice krvi i to od članova porodica koje su još uvijek u potrazi za nestalim osobama. Upravo na taj način bi se, vjeruju u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine, smanjio broj pogrešno identifikovanih, dok bi same porodice, još brže mogle doći do članova za kojim tragaju.

“Te porodice ne rizikuju apsolutno ništa. Može se samo desiti da ukoliko se njihova kap krvi podudari sa DNK profilom nekog od tijela koje leži u mrtvačnici, da je to njihov srodnik, a ne onaj kojeg su identificirali prije 5, 10 ili 20 godina.“ – zaključio je Mašović.

Ukoliko dođe do poklapanja DNK, pažljivo će biti izvršena primopredaja identifikovanih pronađenih ostataka, a sve pod nadzorom Instituta kako bi ovaj put vjerovatnoća za greške bila svedena na minimum. Dok u ovom trenutku ne postoje tačni podaci o broju pogrešnih identifikacija, Mašović isključuje mogućnost grešaka u svih 8.300 riješenih slučajeva. Upućen je zato apel svim porodicama koje tragaju za svojim nestalim članovima da pozovu brojeve telefona Međunarodne komisije za nestale osobe u BiH +387 35 228 830 i +387 33 280 800, te doniraju minimalno dvije kapljice krvi kojima bi uskoro proces traganja za nestalim osobama u našoj zemlji, mogao postati brži.