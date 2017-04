Zbog slučaja Haradinaj srbijanski dužnosnici bojkotirat će Francusku

Srbijanski ministar rada i socijalne skrbi Aleksandar Vulin izjavio je u subotu da odluka francuskog suda o neizručenju kosovskog političara Ramusha Haradinaja ne može proći bez posljedica po međusobne odnose dviju zemalja.

Upitan o navodima tiska da je srbijanska vlada naložila svim državnim dužnosnicima, ravnateljima i službenicima javnih poduzeća da otkažu službena putovanja u Francusku i da u naredna tri mjeseca ne dogovaraju nikakav posjet toj zemlji, Vulin je za N1 rekao da je “vlada izrazila svoje stajalište o posljedicama po međusobne odnose”.

Ministar rada istaknuo je da je Srbiji stalo do žrtava, do istine o ratnim zločinima, kao i do toga “da pravo nadvlada politiku”, što se, kako je ocjenio, nije dogodilo.

“Ne možete totalno pogaziti pravo, to učiniti na ovaj način, pokazati da je politika daleko iznad prava i da mislite da će se Srbija praviti kao da se ništa nije dogodilo, i da će okrenuti glavu i tolerirati kršenje međunarodnog prava”, rekao je Vulin.

Prizivni sud u francuskom gradu Colmaru odbio je u četvrtak zahtjev Srbije za izručenje Haradinaja koji je priveden 4. siječnja na teritoriju Francuske, temeljem srpske tjeralice zbog ratnih zločina počinjenih tijekom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine.

Srbija više nema pravo žalbe, a Haradinaj je oslobođen i vratio se na Kosovo.

Izvor: RTV Slon/ Fena