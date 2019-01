Zbog snijega i poledice sve više pacijenata u Domu zdravlja Tuzla

Jedna od penzionerki iz Tuzle, bivša prosvjetna radnica Begajeta Musai i ovog dana ide u šetnju. Kaže, iako se mnogi žale na snijeg i poledicu, to za nju ne predstavlja problem. Sve dok je zdravlja i životne vitalnosti ne treba se žaliti – smatra Begajeta.

”Ama ako ti ne gledaš ispred sebe, gledaš negdje tamo moraš pasti. I kad nema leda past ćeš. Pa moraš pasti” – rekla je Begajeta Musai.

Na tragu takvog razmišljanja je i Abdulah Halilović koji je zaokupljen dnevnim obavezama, ali koji također smatra da treba uživati i u ovakvim vremenskim prilikama. Do nas je, kaže, Abdulah, a ne do vremena ili uslova.

”Mislim da je dobra situacija, ne treba kukati, kako je u ostalim mjestima dobro je. Šta ćemo? Zima je moramo se priviknuti na sve,” kazao je Abdulah Halilović.

No, stručnjaci upozoravaju da nepažnja može biti pogubna, a da su najčešći lomovi kod starijih osoba. Ljekari im preporučuju da se što manje kreću u ovo vrijeme. Toga su naši sagovornici svjesni, a opreznost i pažnja su njihov kredo. Ipak, dok su ovakve vremenske prilike povećan je priliv pacijenata u Službu hitne medicinske pomoći. Tako se pacijenti javljaju zbog povreda ekstremiteta, kičme, glave, a povrede su najčešće kod djece i starijih.

”Od početka ove godine u prvih 14 dana imali smo u prosjeku dvije do tri intervencije izlaska na teren zbog padova. A obrati nam se 10 do 14 pacijenata dnevno. Sve to zavisi od dnevne dinamike od perioda dana da li je radni dan da li je vikend,” poručila je Snježana Rakovac, specijalista urgentne medicine.

Ovaj broj je znak za građane da moraju biti oprezniji, a da prilagode svoje aktivnosti vremenskih prilikama. Starijima ljekari preporučuju da koriste pomoćna sredstva za kretanje, da izbjegavaju neočišćena stubišta i da smanje dnevne aktivnosti. S druge strane radno aktivno stanovništvo primorano je na kretanje, pa im je preporučen maksimalan oprez. Također, veća kultura pri parkiranju, kao i čišćenje ulica moglo bi smanjiti trenutno frapantan broj dnevnih intervencija zbog lomova i preloma u ovim zimskim danima.