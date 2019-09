Zbog stanja u RMU Zenica i Breza smijenjen izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede BiH

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju Nevada Ikanovića dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju. Naime, Nadzorni odbor je 11.9.2019. godine informirao Vladu FBiH da je na drugoj vanrednoj sjednici razmatrao informaciju Generalnog direktora EPBiH, te donio zaključak da od Vlade zatraži uskraćivanje povjerenja izvršnom direktoru za proizvodnju, zbog nepoduzimanja mjera za ubrzanje procesa prestrukuriranja rudnika, koje su u njegovoj nadležnosti, a što je dovelo do teškog stanja u RMU Zenica i RMU Breza. Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Senada Sarajlića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju EPBiH na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.