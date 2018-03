Zbog protesta građana, u prekidu je odvijanje saobraćaja na petlji Šićki Brod.

Sve autobuske linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta osim linija br. 7 do Hidana, br. 31 Pasci do škole, br. 6 Mandići do škole.

Zbog blokade na Šićkom Brodu linije br. 9-19 i 24 Simin Han-Solana-Šićki Brod-Mramor ne saobraćaju.