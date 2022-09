Zdravstveni radnici stupili u generalni štrajk: Od svojih zahtjeva ne odustajemo

Radnici u zdravstvu na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, jutros su stupili u generalni štrajk. Međutim, štrajkački odbori su donijeli odluku koja je obavezujuća za sve članove sindikata da u prvih sedam dana štrajka pacijentima pružaju puni obim zdravstvenih usluga. Na jučerašnjoj sjedniici Vlada TK zadužila je Ministarstvo zdravstva da od svih direktora javnih zdravstvenih ustanova u TK zatraži da hitno podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organizovanja štrajka zdravstvenih radnika.

„S obzirom na jučerašnju odluku Vlade TK, mi zdravstveni radnici, rukovodici smo pokrenuli proceduru zabrane štrajka. Mislim da nije ni trenutak ni vrijeme da se na ovaj način ispoljava nezadovoljstvo zdravstvenih radnika. „ rekao je Denijal Tulumović, v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

Iz Sindikata pak ističu da od svojih zahtjeva neće odustati.

„Mi ćemo svoja prava tražiti putem drugih organa. Pošto smo vidjeli da oni traže putem Suda i mi ćemo tražiti putem Suda“ dodao je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH.

Prvi zahtjev Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu TK i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije bilo je povećanje satnice za 20 posto, što je povećanje satnice na tri KM, za šta je potrebno 35 miliona KM na godišnjem nivou. Međutim, kako zahtjeve Vlada TK nije prihvatila Sindikat je svoje zahtjeve ublažio.

“Mi smo bili prvi ti koji su popustili u svojim zahtjevima i spustili cijenu rada za 20 feninga, sa početnih 20 posto na 12 posto. Bili smo sigurni da će doći do razumjevanja, jer su tada po prvi put iz Vlade dopšli sa konkretnim prijedlogom. On nije bio zadovoljavajući ali je bilo približavanje stavova“ dodaje Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH

Brojni su bili pokušaji da se dođe do dogovora između pregovaračkih timova. Pregovarački tim Vlade TK predložio je povećanje radnih sedmičnih sati sa 37,5 sati na 40 sati. Obzirom da Sindikat to nije prihvatio, pregovarački tim predložio je povećanje satnice na 2,68 KM, koje će biti omogućeno sa dodatna tri miliona KM koje je Skupština TK usvojila u izmjeni dopuna finansijkog plana ZZO TK.

“S obzirom na su to sredstva koja su osigurana koja već postoje, pokušali smo sa sindikatom da se dogovorimo da taj sredstava, ta tri miliona KM raspodjelimo na ovaj period od 1. oktobra do 31. decembra i unutar te sume izvršimo povećanje satnice na 2,68 KM, međutim, Sindikat nije ni na to pristao. Sve drugo što bi mi preuzeli kao Vlada koja je u svom mandatu do ponedjeljka i nakon toga ide tehnički mandat, bila bi doslovna laž, obećali bi nešto što nisam sigurna da možemo ispuniti” naglasila je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK

Nezadovoljni dosadašnjim pregovorima, predstavnici sindikata ponovo su uputili poziv na pregovore pregovaračkom timu Vlade TK.

„Mi ćemo se boriti svim pravnim sredstvima. Pružili smo ruku pomirenja, pružili smo više mogućnosti da se ovo riješi ili danas ili sutra ili nakon sedam dana. Nas ne zanimaju druge okolnosti” dodala je Elvira Konjić, predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK

„Koristim priliku da javno uputim poziv pregovaračkom timu Vlade da dođu sutra na sastanak u 12 sati u Dom sindikata i da se konačno riješi ovaj čvor koji su zapetljali na neki način” zaključio je Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH