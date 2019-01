Žene oprez: Rak grlića materice godišnje ubije i do 300.000 žena

Važno je i zajedno se moramo boriti! – ovom porukom počet će tradicionalna akcija Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla „Stop raku grlića materice“. Baš kao i svakog januara do sada, tako će i ovoga puta, u posljednjem kvartalu prvog mjeseca u godini kroz Evropsku sedmicu prevencije raka grlića materice biti istaknuta važnost redovnih ljekarskih pregleda koji ženama, nekada, mogu značiti i život. Između ostalog, zahvaljujući i ovakvim akcijama, ima razloga za optimizam jer, kažu stručnjaci, broj pacijentica oboljelih od ove bolesti, iz godine u godinu sve je manji. Mali ali itekako značajni koraci napravljeni su zahvaljujući kontinuiranom motivisanju žena koje se, u posljednje vrijeme, sve slobodnije naručuju na ginekološke preglede.

„Tako da je vrlo važno raditi na prevenciji i osnaživanju svih onih kojima treba naša pomoć, zato smo i organizovali ovako masovnu akciju“ – kazala je prof.dr.sc. Dženita Ljuca, načelnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla .



Ove godine ciljna skupina akcije „Stop raku grlića materice“ su osobe sa invaliditetom sa područja TK. Razlog je prošlogodišnje povećanje dolazaka upravo ovakvih žena i djevojaka koje su oboljele od karcinoma. Od kojih su, neke bile i u uznapredovanoj fazi ove bolesti.

„To nas je jako pogodilo. I onda smo sjeli i razmišljali da ovu godinu i ovu čitavu sedmicu posvetimo osobama sa invaliditetom. Kako mladim ženama tako i majkama, jer te majke nemaju vremena za sebe“ – istakla je Ljuca.



Posljednje procjene govore kako svakih 18 minuta na našem kontinentu, dok svake druge minute u cijelom svijetu od raka grlića materice umre jedna žena. Zato, da bi se ovaj trend smanjio, a broj na vrijeme pregledanih žena još više povećao ljekari i osoblje Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla u sve isplanirane aktivnosti ulaze sa mladim ljudima – budućim ljekarima koji će na terenu, u svim dijelovima Tuzlanskog kantona razgovarati sa prolaznicima. Odnosno prolaznicama.

„Potrebno je napomenuti da ovo nije kraj. Da kada se završi ovaj projekat kažemo to je to i postigli smo naše rezultate. Ovo treba da bude motivacija sljedećoj godini da se ovo odradi i da se postignu još bolji rezultati, jer na kraju treba da kažemo stop raku grlića materice“ – kazao je Amar Hadžić, koordinator projekta u ime Udruženja BoHeMSA i MEDICUS.



Iako se često zaboravi, rak glića materice bolest je koja se može spriječiti. Ali za to važno je da svaka žena na vrijeme posjeti svog ginekologa i obavi kratki pregled. A ako one na to zaborave, dragi muškarci, vi ih napomenite. Sigurno da će vam biti zahvalne.