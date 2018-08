Žene žrtve nasilja: Šta uraditi?

Iako zakonski okvir garantuje i štiti prava žena i promoviše njihovu ravnopravnost sa muškarcima u društvu, situacija u praksi ipak je drugačija. U Bosni i Hercegovini se na godišnjem nivou evidentira oko 2.700 slučajeva nasilja u porodici. Istraživanja su pokazala da većina žena Romkinja rijetko istraje u namjeri da prijavi nasilje ili se odluči da uopšte nasilje i prijavi. Razlozi su, kako kaže naša sagovornica brojni, ali najčešći razlog odustajanja žena od tužbe jesu djeca i finansijska podrška koju dobijaju od zlostavljača.

Indira Bajramović, predsjednica UŽR „Bolja budućnost“ Grada Tuzla, kazala je da: “što se tiče naših korisnica mi trenutno imamo dva slučaja, baš slučaja gdje se u jednom vodi spor, a jedan je završen. Ali i taj slučaj kada govorim o jednom žena je odustala od tužbe iako je bilo sve regularno prijavljeno policiji i kada je došlo do suda ona je odustala”.

Nasilje nad ženama problem je s kojim se društvo suočava iz dana u dan. Na razini države, 52,8 posto žena je koje su od svoje 15 godine iskusile neki oblik nasilja, posebno pripadnice romske populacije, koje se sa nepunih 18 godina udaju i osnivaju porodicu. Dok jedne žrtve nasilja traže pomoć u sigurnim kućama, druge ipak odlučuju da svoje probleme prijave policiji.

“U dosadašnjem svom iskustvu svjedoci smo da je bilo dosta aktivnosti koje su doprinijele da svaki broj imamo povećan broj prijava nasilja u porodici, što nije dokaz da je to u našem društvu povećano nasilje, dokaz je da se žrtva osnažuje, da prijavljuje nasilje i da to ne ostaje u četiri zida njene porodice. Nadamo se da će poslije ovog projekta i veliki broj žena romkinja smoći snage da izdrži do kraja pod ovim aktivnostima, odnosno da dočeka da dođu presude sudske kako bi se provele, a ne da odustaju u samom procesu” – istakao je Izudin Šarić, potparol MUP-a TK .

Važnu ulogu u prevenciji nasilja nad ženama ima svakako obrazovni sistem. S toga projekti kao što je ovaj, jako su značajni za podizanje svijesti kod građana. Problem diskriminacije žena i nasilja nad ženama prisutan je u cijelom svijetu, ne samo u našoj zemlji. S toga, neophodno je svakodnevno raditi na projektima ojačavanja žena koje su izložene diskriminaciji, poručio je naš sagovornik.

David Saunders, predstavnik UN Women BiH kazao je da “Nasilje nad ženama prisutno je praktično u cijelom svijetu što sam ja i objasnio u svom govoru. UN Women i Ujedinjeni narodi rade sa vašom vladom na usvajanju normi i standarda za prava žena u društvu”.

Dosadašnja istraživanja pokazuju da su najčešće žrtve nasilja i diskriminacije upravo žene, a da su muškarci najčešći počinitelji tog nasilja. Naši sagovornici jednoglasno su poručili da žene trebaju dići svoj glas, suočiti se sa vlastitim strahovima i prijaviti nasilje, jer samo na taj način mogu utjecati na svoj život, koji je u ovakvim situacijama u „tuđim rukama“.