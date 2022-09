Žigić: Osigurat ćemo da svako u BiH može dobiti ugalj i spasiti energetski sistem od kolapsa

U velikoj sali BKC-a u Gračanici večeras je održan predizborni skup Saveza za bolju budućnost BiH. Pred okupljenim Gračanlijama govorili su kandidati Saveza za bolju budućnost za opće izbore 2. oktobra, a prisutnima se obratio i predsjednik stranke Fahrudin Radončić.

Nosilac liste za Državni parlament u Tuzlanskom kantonu prof. dr. Izet Žigić govorio je iz pozicije člana Nadzornog odbora “Elektroprivrede BiH”. On je upoznao prisutne da se posljednjih 15 dana više bavio time kako da naši rudnici osiguraju ugalj za domaće kupce i domaćinstva nego svojom izbornom kampanjom.

– Sistem “Elektroprivrede” će pasti ako se svi budu grijali samo na električnu energiju, odnosno struju. I zato je bitno da smo dogovorom između rudnika omogućili količine da naši ljudi kupe ugalj bez nakupaca, traženjem protekcije i davanjem više cijene od one ekonomske – rekao je Žigić.

Fahir Humić, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, kazao je da je dosadašnja politika bila zadužena da napravi dobar ambijent u BiH.

– Dolazim iz realnog sektora i 27 godina ne vidim taj ambijent, nisu uradili ono što su trebali. Došlo je vrijeme da narod progleda. Narod treba dati priliku onoj stranci koja će ih voditi naprijed, koja će napraviti bogatu državu, bogatog građanina, a to je Savez za bolju budućnost BiH. Bogata država ima dobru vojsku, dobre škole, dobru policiju, dobre puteve – rekao je Humić.

Nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona dr. Senad Salkić rekao je da se Gračanica uvijek razlikovala po malim preduzećima i po vrijednim ljudima.

– Uime svih onih koji se nalaze na listama SBB-a kažem vam da naši programi sadrže upravo ono što je Gračanica, a to su razvoj ekonomije i stabilna privreda. Ne smijemo i ne možemo dozvoliti da ostanemo „slijepo crijevo“ transporta BiH. Privrednicima koji stvaraju novu vrijednost u mnogim kompanijama koje su ovdje razvijene trebaju sati da dođu do najbližeg autoputa i da se povežu s Evropom i svijetom i to ne smije ostati tako – rekao je Salkić.

Naglasio je da je povezivanje Tuzlanskog kanotna s ostatkom BiH i Evropom jedan od prioriteta koje Savez za bolju budućnost stavlja za naredni četverogodišnji mandat.

Pres- centar SBB-a