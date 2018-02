Zima tek dolazi, iduća sedmica nosi debele minuse!

Snijeg koji je danas provejavao na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, samo je nagovještaj onoga što nas tek čeka. Meteorolozi najavljuju zahlađenje, a temperature će se već od nedjelje spuštati i do -17 stepeni Celzijusa. Hladno vrijeme zadržat će se i u prvoj sedmici marta, pa vam preporučujemo da ne odlažete zimsku odjeću.

Nakon novih sniježnih padavina koje nas očekuju u ovoj sedmici, vikend i početak iduće sedmice nose debele minuse. Oni koji nisu ljubitelji snijega i niskih temperatura razočarat će dugoročna prognoza Federalnog hidormeteorološkog zavoda koja govori u prilog tome da nam prava zima tek stiže.

„U periodu od 20.02 do 24.02. preovladavat će oblačno vrijeme s snijegom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. U utorak prognozirane količine padavina u Hercegovini kretat će se od 15 do 30 mm, a u Bosni se u srijedu očekuje i do 15 cm snježnog pokrivača.

Temperature zraka u Bosni kretat će se između -3 °C i 4 °C, a u Hercegovini od 5 °C do 10°C. U petak 23.02. maksimalne temperature u Hercegovini kretat će se do 13 °C“, izjavio je Dženan Zulum, klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U subotu 24. februara očekuje se prodor hladne zračne mase sa sjevera kontinenta, koja će usloviti hladno i nestabilno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Hladno vrijeme prema sinoptičkim kartama zadržat će se do kraja prognoziranog perioda.

„U nedjelju 25.02. kao i početkom sljedeće sedmice jutarnje prognozirane temperature zraka kretat će se od -17 °C do -10 °C, a u Hercegovini do -5 °C. Početkom sljedećeg mjeseca zadržat će se i dalje hladno vrijeme. Najniže temeperature imat će vrijednosti od -8 °C do -2 °C“, ističe Zulum.

Zima kao period godine koji za koji su uobičajene niske temperature ima uticaj na naše zdravlje, kako na fizičko tako i na psihičko. Osobe koje imaju neke hronične bolesti moraju ozbiljno shvatiti najave promjene vremena i svjesno tome prilagoditi svoje aktivnosti. Znači smanjiti opterećenje, prilagoditi odjeću, uzimati dovoljno tekućine, izbjegavati stresne situacije. Povoljno i preventivno djeluje podizanje opće tjelesne kondicije laganim vježbama, šetnjama u prirodi, plivanjem i slično.