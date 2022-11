“Zima u Tuzli” počinje 9. decembra: Najavljen koncert Ilme Karahmet

U svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji grada Tuzle, kreiranja i obogaćivanja turističke ponude u zimskom periodu, Turistička zajednica grada Tuzle i Grad Tuzla su i ove godine obrtnicima sa područja Tuzle omogućili korištenje 20 mobilnih kućica na Trgu slobode. Manifestacija ‘Zima u Tuzli’ ove godine počinje 09.12.2022. i trajat će do 08.01.2023. godine. Građanke i građani Tuzle, ali i gosti, imat će priliku da uživaju u prazničnim čarima i gastro ponudi koju će kreirati obrtnici sa područja Tuzle. Organizatori su obezbijedili bogat muzičko-zabavni program, kojeg će u petak, 9. decembra 2022. solističkim koncertom otvoriti Ilma Karahmet.

˝Veoma mi je drago da su privrednici, poduzetnici grada Tuzle prepoznali ovu manifestaciju kao jednu od značajnih i iskazali svoje htijenje da nam budu partneri u organizaciji ove manifestacije. To je jedan veliki iskorak s obzirom da je Grad Tuzla ovakve aktivnosti realizuje baš u svrhu pomoći privrednicima, poduzetnicima, obrtnicima, ugostiteljima, hotelijerima i svim onim komplementarnim djelatnostima koje svi naši sugrađani, ali i gosti vrlo rado posjećuju. Cilj je da građanima Tuzle učinimo život kvalitetnijim i boljim u zimskim danima˝, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Tuzle za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, Zijad Lugavić.

Partner u organizaciji manifestacije ‘Zima u Tuzli’ je najuspješnija i najveća bh. kompanija Bingo iz Tuzle. ˝Mi smo i do sada bili partner, možda u pozadini, ne tako javno i zvanično. Izgradnjom zoološkog vrta i Bingo City Centra mi smo pokazali volju da ovom gradu doprinesemo i unaprijedimo razvoj turizma, pružimo sugrađanima i našim kupcima odlična mjesta za kupovinu i zabavu. Hotelom Salis smo doprinijeli smještajnim kapacitetima grada Tuzle. Sada i zvanično pridruživanjem manifestaciji ‘Zima u Tuzli’ potrudit ćemo se da zabavni program sa Turističkom zajednicom učinimo što boljim˝, kazala je rukovoditeljica službe Trade marketinga, Bingo d.o.o., Tatjana Paunoski.

Bogat muzičko-zabavni program u petak, 9. decembra 2022. solističkim koncertom će otvoriti Ilma Karahmet. ˝Jako volim ljude iz Tuzle, imam tu i dosta rodbine. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da imam priliku da prva nastupim na otvorenju ‘Zime u Tuzli’. Ja ću se sa svoje strane potruditi da ispunim svoj zadatak, a to je da zabavim publiku koja dolazi. Da plešemo i da se zagrijemo u najljepšem duhu, onako kako ja to i najbolje radim. Dat ću sve od sebe. Dolazim sa bendom sa kojim odavno radim. Ja sam na početku svoje karijere i želim da idem jednim kvalitetnim i dugotrajnim putem. Meni je drago da to ljudi iz Bosne i Hercegovine prepoznaju i da me žele slušati i gledati kada je u pitanju muzika˝, izjavila je Karahmet.