Zimska škola fizike nadmašila očekivanja: Učešće uzelo oko 200 učenika

Prva pomisao na fiziku, većini učenika u glavi stvara konfuziju. Pomisao na različite formule, brojeve, slova, razne eksperimente izaziva strah u njihovim malim glavicama. Strah od fizike kao predmeta, učenicima se javlja u šestom razredu, kada im generacije godinu starije, govore o tome kako je to najteži predmet koji će ikada imati. Zimska škola fizike u Tuzli koja se održava od 15.tog februara, jedan je od pokazatelja da fizika nije bauk, i da kao nauka daje mnogo više od formula i brojeva.

“Zimska škola fizike je tu da predstavimo učenicima da fizika nije toliko strašna, da je mnogo više od tih zadataka. Mi ćemo i eksperimentalnim putem da predstavimo sve to. Prvo ćemo kroz predavanja da im objasnimo, zatim kroz zadatke da im lakše predstavimo, a eksperimetalnim putem je njima sve to zanimljivije da vide da nije toliko to strašno” – kazala je Lejla Mehmedović, studentica PMF-a UNTZ.

Albert Anštajn, Isak Njutn, Galileo Galileij, samo su neki od najpoznatijih fizičara, za kojima ljubitelji fizike neumorno istražuju. Edukacija mladih ljudi o fizici kao nauci glavni je cilj Zimske škole fizike.

“Ja često znam reći mladim učenicima da svi očekuju nekog da vide sa frizurom kao Anštajn, da imaju naočale kao dno od tegle, i onda se pogledam u ogledalo i shvatim da sve više ličin na Anštajna, ali nema veze. Cilj je da im približimo kroz laboratoriju i zadatke, da vide da to nije toliko strašno” – istakla je Erna Imširović, studentica PMF-a UNTZ.

Ove godine, Zimska škola fizike podijeljena je u četiri oblasti. Prva oblast „Mehanika“ realizovana je 15. februara, a danas je organizovana druga oblast „Elektricitet i magnetizam“. Oko 60 učenika sa područja svih osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona učestvovalo je na današnjoj šestosatnoj radionici, dok se ukupno oko 200 učenika prijavilo za učešće na Zimskoj školi fizike, što je skoro četiri puta više od predviđenog broja.



“Ovako veliko interesovanje ima svoje opravdanje. Ove godine se polaže eksterna matura u svim tehničkim školama, a jedan od predmeta koji se polaže je sama fizika. Dalje, na prijemnim ispitima, fizika je jedan od predmeta koj i se polaže, a fizika je ključan predmet na tehničkim fakultetima koji se izučava” – rekao je Smajo Sulejmanović, vanredni profesor na PMF-u UNTZ.

Zimska škola fizike, sada se već tradicionalno održava u Tuzli. Interesovanje učenika za fizikom postalo je veoma značajno, jer su i učenici shvatili da je fizika veoma bitan predmet i da je temelj svih tehničkih fakulteta.



“Naša ideja je da sve temeljne nauke koje se izučavaju u okviru našeg Univerziteta, imaju sličnu manifestaciju. Jer to je put i način, za koji mi smatramo da cjelokupno naše društvo mora da se razvija. Moramo uspostaviti potpunu sinergiju između svih prirodnih nauka, jer samo tako naši učenici mogu steći punopravan status na tržištu rada” – naglasio je Denis Suljendić, stručni savjetnik Pedagoškog zavoda TK.

Organizatori Zimske škole fizike ističu da su izuzetno zadovoljni odzivom učenika. Iduće subote bit će organizovana oblast „Optika i atomska fizika“, a „Fizika elementarnih čestica“ bit će održana 7. marta.