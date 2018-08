Živinice dobijaju savremenu zgradu Biroa za zapošljavanje

Općinski načelnik Samir Kamenjaković prošle sedmice održao je sastanak sa predstavnicima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Biroa za zapošljavanje Živinice, povodom završetka projekta izgradnje novog objekta Biroa Živinice i upostavljanju novih pristupa kada je u pitanju pružanje usluga građanima.

Na sastanku je razgovarano i o neprilagođenosti obrazovnog sistema sa realnim potrebama tržišta, te o načinima podsticanja poduzetništva što je najbolje rješenje za smanjenje nezaposlenosti.

Jedan od bitnih faktora kada je u pitanju nezaposlenost je i statičnost, odnosno manja pokretljivost radne snage iz jedne profesije u drugu.

Edukacija i potpuna pomoć građanima kojima je neophodna prekvalifikacija će u narednom periodu biti najvažniji zadatak Biroa za zapošljavanje Živinice.

Osim toga, otvoreni Centar za biznis će, prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića, koordinirati između Biroa za zapošljavanje i poslodavaca sa područja Općine Živinice, te na taj način uskladiti ponudu i potražnju radne snage, čime će se olakšati postupak zaposlenja za naše građane.

Ovo je primjer lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji se primjenjuje u EU već od 1997. godine, i upravo će sinergija između poslodavaca, lokalne samouprave i Službe za zapošljavanje doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih kada je u pitanju Općina Živinice, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.

”Posebno mi je zadovoljstvo da danas razgovaramo o završetku projekta izgradnje zgrade Biroa za zapošljavanje u Općini Živinice. Znajući u kakvom je stanju bila zgrada Biroa, mi smo se zaista potrudili da napravimo jednu sinergiju između svih nivoa vlasti. Zahtjevi koje smo slali ministarstvima, Vladi Tuzlanskog kantona i Zavodu za zapošljavanje u proteklom periodu, su urodili plodom. Evo, danas smo pri završetku ovog projekta, i razgovaramo o otvaranju nove zgrade. Ono što je posebno bitno, Općina Živinice je ispunila sve svoje obaveze i sve što je traženo od nas u ovom projektu, naročito kada je u pitanju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Ostale su određene sitne pojedinosti koje danas trebamo dogovoriti kada je u pitanju sam ulaz prema Birou i asfaltiranje jednog manjeg dijela kojeg je Općina Živinice prenijela na sebe da završi.

Ono što me posebno raduje, što ćemo uspostaviti odnos između našeg Centra za biznis i Biroa, gdje ćemo vršiti prekvalifikaciju naših građana koji traže zaposlenje i to će dati kvalitetan i dobar efekat kada je u pitanju zapošljavanje naših građana. Svakako, treba pomenuti dobar odnos i komunikaciju sa Švicarskom ambasadom koja u potpunosti finansirala ovaj projekat. Jako je bitno istaći, da ne dobivamo samo građevinski objekat, dobivamo na odnosu i načinu funkcionisanju Biroa za zapošljavanje Živinice. U pitanju je jedan potpuno savremeni pristup prema našim građanima koji nisu zaposleni, u što se ubraja edukacija i kvalitetan nadzor građana koji trebaju izvršiti prekvalifikaciju. Pored toga, upostavljen je i odnos između Biroa i naših privrednika koje ćemo spojiti preko našeg Centra za biznis. Danas smo to dogovorili i ta sinergija će u budućnosti napraviti efekat da imamo manje nezaposlenih na birou.”, istakao je načelnik Samir Kamenjaković.

Direktor Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Senad Muhamedbegović naveo je da će Biro za zapošljavanje Živinice preći na nove metode rade i praktikovati savremene pristupe kada je u pitanju odnos i suradnja sa nezaposlenim licima.

”Mi smo konačno, nakon, godinu i po dana završili zgradu općinskog biroa Živinice, osposobili uposlene za nove metode rada i ovo je naša posjeta gospodinu načelniku Samiru Kamenjakoviću, da mu se u uistinu zahvalimo što je čitavo vrijeme pomagao ovaj projekat. Dogovorili smo se da ćemo ovih dana i konačno otvoriti općinski biro koji će preći na nove metode rada i normalno na bolju saradnju sa našim poslodavcima, odnosno nezaposlenim licima.”, istakao je Muhamedbegović.