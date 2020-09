Živinice: Potpisani ugovori za sanaciju i rekonstrukciju tri značajne dionice puta

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu sa izvođačima radova potpisao Ugovore za sanaciju i rekonstrukciju tri značajne dionice puta na području Grada Živinice.

Radi se o rekonstrukciji devastirane putne infrastrukture od Bašigovaca preko Krivače do Gračanice, zatim od Podgajeva prema Kuljanu i Džebarima i od Šahića prema Živčićima.

Ukupna finansijska vrijednost realizacije navedenih projekta, uz subvenciju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iznosi oko milion konvertibilnih maraka, od kojih je 700.000,00 KM izdvojeno iz Budžeta Grada Živinice.

Navedene tri dionice puta prijavljene su na Javni poziv Vlade FBiH kao prioritet za Grad Živinice kada su u pitanju nekategorisani putevi van zone Grada.

Rekonstrukcijom ovih infrastrukturnih projekata građanima Grada Živinice omogućit će se sigurnije i kvalitetnije kretanje navedenim saobraćajnicama.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju rekonstrukcija ove tri putne dionice, te naglasio kako će svi upisani projekti u Budžetu biti i pokrenuti.

„Kao što smo i obećali prije dva mjeseca danas smo pokrenuli projekat sanacije tri značajne dionice puta, „Put prema Gračanici od Bašigovaca“; „Put prema Šahićima od Živčića“ ; i „Put prema Kuljanu od Podgajeva“. Potpisali smo ugovore sa izvođačima radova koji će ovih dana ući u realizaciju tih projekata. Iz Budžeta Grada pokrenuli smo realizaciju projekata, a sigurno ćemo i u sledećoj sedmici potpisati i ugovore, za za sanaciju puteva u svim Mjesnim zajednicama na području naše loklane zajednice u vrijednosti od 1.350.000,00 KM, a također želim napomenuti da smo potpisali in ugovore za izgradnju puteva od koncesionih sredstava. Dakle, ove godine je izdvojeno oko 4 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, ne uključujući izlaze u Gradskoj zoni, i to u vremenu kada je prisutan COVID-19 i kada su okolnosti otežane. Htjeli smo našim građanima priuštiti sve ono što smo prikupljali prethodne četiri godine, a s obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj Budžet ove godine koji je također bio u suficitu, i odlučili sve upisane projekte pokrenuti i završiti.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodaje da se do kraja ove godine očekuje i potpisivanje ugovora za rješavanje pitanja izgradnje rasvjetnih tijela.

„Iako će rješavanje putne infrastrukture poboljšati kvalitet življenja naših građana, pripremili smo i određene projekte koji se ne tiču samo putne infrastrukture. Ono što nam je ostalo a što ćemo nadam se završiti do kraja ove godine jeste problem aktiviranja projekata za rasvjetu, tačnije izgradnju rasvjetnih tijela. Godinu dana imamo kako žalbene rokove tako i firme koje ulažu žalbe, te iz tih razloga ne možemo potpisati ugovore. Potpisivanjem ugovora za izgradnju rasvjetnih tijela upotpunili bi sve ono što je u Budžetu i očekujem da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100 %, baš kao što je prošle godine bilo 102 %“ ., istakao je gradonačelnik Kamenjaković.