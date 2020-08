Živinice: Pri kraju implementacija projekta nadzora divljih deponija

Implementacija projekta video nadzora divljih deponija smeća na javnim površinama u Gradu Živinice došla je u završnu fazu u kojoj je počelo postavljanje pokretnih kamera na navedenim površinama.

“Dali smo naredbu Odsjeku za inspekcijske poslove da odmah krenu sa postavljanjem kamera i sa aktivnom realizacijom ovog projekta naročito na mjestima gdje se najčešće odlaže smeće” – kazao je gradonačelnik Živinica Samir Kamenjaković.

Naime, s ciljem zaštite javnih površina od nelegalnog odlaganja otpada na području Grada Živinice, nabavljene su pokretne kamere koje će biti postavljene na više lokacija u Živinicama, a koje će se stalno mijenjati kako bi sve lokacije bile pokrivene.

Postavljene kamere vršit će danonoćno snimanje javnih površina, te će snimci samoinicijativnog i nelegalnog odlaganja smeća biti korišteni u svrhe sankcionisanja prekršitelja.

“S obzirom na to da smo napravili Strategiju za razvoj turizma i da želimo imati čistu okolinu odlučili smo da pokrenemo i jedan novi projekat Zero Waste. Projekat Zero Waste će biti projekat mladih ljudi u Živinicama i bit će jedinstven u državi Bosni i Hercegovini, a da bi to uspjeli, prvenstveno moramo ukloniti divlje deponije. Do sada smo svakog aprila imali akciju čišćenja, međutim ove godine zbog COVID-19 promijenili smo način rada. Nabavili smo kamere koje će biti operativne na cijelom području Grada i čije lokacije ćemo mijenjati, te ćemo pooštriti mjere za prekršitelje. S tim u vezi, svi oni koji u narednom periodu budu nelegalno odlagali smeće na javne površine, te budu snimljeni postavljenim kamerama, bit će novčano kažnjeni ovisno o kaznama koje su predviđene Odlukom o komunalnom redu” – naglasio je Kamenjaković.

U Živinicama će biti pokrenuta procedura čišćenja deponija na koje će se postaviti kamere, te se iz Gradske uprave nadaju da u narednom periodu neće biti onih koji će nelegalno odlagati smeće u Živinicama.

“Pozivam građane da uljepšamo našu okolinu, u tome će nam pomoći i mobilne kamere koje ćemo postaviti čime ćemo povećat broj kazni za lica koja budu odlagala smeće na mjesta gdje je zabranjeno, te time i smanjiti broj naših nesavjesnih građana. Želimo čiste Živinice, želimo čistu državu Bosnu i Hercegovinu, i iz tog razloga će mi biti veliko zadovoljstvo da će projekat Zero Waste u BiH krenuti ispred Grada Živinice, jer mi želimo da osim što imamo povećan privredni, društveni i kulturni segment, želimo i segment turizma i čiste okoline da podignemo na najveći mogući stepen” – dodao je Kamenjaković.