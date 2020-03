Zlatan Nalić novi šef stručnog štaba Tuzla Cityja

Zlatan Nalić novi je šef stručnog štaba Tuzla Cityja, potvrđeno je na današnjoj konferenciji za novinare ovog kluba u Tuzli, na kojoj je službeno predstavljen.

Bivši nogometaš koji je u karijeri nastupao za Slobodu, te više klubova u Grčkoj i Švedskoj, gdje je počeo i trenersku kakrijeru, jutros oko 10 krenuo je iz Švedske, a u Tuzlu je stigao neposredno pred početak sastanka s novinarima.

Rekao je da je razgovor između njega i sportskog direktora Tuzla Cityja, Samira Muratovića, trajao kratko i da su se brzo dogovoili oko uvjeta ugovora koji će trajati do kraja sezone, s mogućnošću produžetka na duži period, ovisno o ostvarenim rezultatima.

– Nakon razlaza s Elvirom Baljićem tražili smo trenera koji dobro poznaje prilike u bh. nogometu, ali i stručnjaka s energijom. Imali smo u vidu dva-tri trenera, a ocijenili smo da je Zlatan Nalić najbolji izbor – rekao je Muratović.

Nalić je izrazio zadovoljstvo što se vratio u Tuzlu, gdje je odrastao i počeo „život s loptom“. Naglasio je da je obiteljski vezan za ovaj grad i Slobodu, koju je trenirao nepunu godinu.

– Znam ambicije kluba, očekuje nas dosta posla i naporan ostatak sezone u kojoj ćemo pokušati osvojiti što više bodova i dosegnuti do Evrope. Drago mi je da sam opet u Premijer ligi BiH, jer je to liga s mnogo prostora za razvoj, kako igrača tako i same lige – kazao je Nalić.

Dodao je da, kao što je bilo i u Slobodi, neće mijenjati postojeći kadar u stručnom štabu.

– I kada sam došao u Slobodu, a to važi i za Tuzla City, rekao sam da nisam došao da tjeram ljude nego da ih okupljam i da radim – dodao je novi šef struke „plavih“ iz Simina Hana.

Komentirao je i izjavu koju je svojevremeno dao, da u BiH može trenirati samo Slobodu i reprezentaciju BiH.

– To je tačna izjava, ali u trenutku davanja. I reprezentacija i Sloboda su dobili nove trenere, tako da u trenutku poziva iz Tuzla Cityja nisam puno oklijevao, jer su mi pružili priliku da radim – smatra Nalić.

Njegovom novom klubu predstoje dvije bitne utakmice u prvenstvu BiH, s Veležom i sa Slobodom, obje bez gledatelja.

– Svuda u svijetu se poduzimaju mjere protiv koronavirusa, pa tako i ovdje. Odigrat ćemo što bolje i pokušati ostvariti što bolji rezultat zaključio je Nalić.

Novi „kormilar“ već danas na treningu pokušat će da što bolje upozna igrače kluba, a na klupi Tuzla Cityja debitovat će u subotu na Tušnju, protiv Veleža.