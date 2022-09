OO SDA: Zloupotreba štrajka u RMU Banovići za predizborne političke svrhe

Dana 26.09.2022. godine održan je nezakonit štrajk upozorenja u režiji „Sindikalne organizacije RMU Banovići“, koji predstavlja manjinski sindikat, koji je na ovaj način iskoristio rudare u svrhu sporovođenja političke kampanje, te prikupljanja jeftinih političkih poena.

Navedeni štrajk upozorenja nije organizovan u skladu sa zakonom, a ističe se zahtjev da se Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za oblast rudarstva FBiH potpiše do 30.09.2022. godine. Potpisivanje navedenog ugovora je već ranije dogovoreno sa resornim ministarstvom i to do 31.12.2022. godine.

Mirsad Bečić kandidat PDA za Parlamentarnu skupštinu BiH i Mehmed Hasanović kandidat PDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona, kao glavni organizatori navedenog štrajka načinili su grubo kršenje izbornog zakona zloupotrebljavajući štrajk u političke svrhe.

Tražimo od OIK-a i CIK-a da u skladu sa Izbornim zakonom navedene aktivnosti kandidata PDA Bečić Mirsada i Hasanović Mehmeda tretirati kao zloupotrebu javnih resursa