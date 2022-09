Zmajevi poraženi od Njemačke

Vidjeli smo danas u Kelnu dva potpuno različita poluvremena od strane Zmajeva, koji su briljirali u prvom poluvremenu te na trenutke imali i dvocifrenu prednost, ali u drugom dijelu, konkretnije u trećoj četvrtini, vidio se veliki pad u igri BiH. To je Njemačka znala iskoristiti i doći do preokreta za trijumf.

Baš kao i onaj protiv Mađarske, i ovaj meč otvoren je pogotkom Džanana Muse za tri poena. Musa i nakon toga nastavlja igrati u sjajnom ritmu. Još jednom pogađa, a onda i asistira za Jusufa Nurkića i vodimo sa 7:2.

Priključak Nijemci hvataju trojkom Maodo Loa tri minute prije kraja, kada on pogađa za 12:11, ali na drugoj strani tricom uzvraća Nurkić!

Prva dionica okončana je rezultatom 20:18 u korist Bosne i Hercegovine.

Nastavljaju s odličnom igrom Zmajevi iu drugoj četvrtini, a poenima Muse i Gegića stižu do +9 (29:20)! Nestvarnom trojkom na šest minuta do kraja poluvremena Obst vraća u igru Njemačku i smanjuje na 31:27.

Nakon toga je Atiću dosuđena tehnička, pa Njemačka prilazi i do 33:30, ali u sigurnom vodstvu u tim trenucima BiH ostavlja Nurkić.

Fenomenalno su ostali bh. košarkaši igrali Pick and Roll s Nurkićem i na njegovim krilima u finišu poluvremena dolazimo do 42:32. Ipak, Nijemci stižu prepoloviti tu prednost i na veliku pauzu se odlazi s prednošću BiH od 47:42.

Loše Zmajevi otvaraju drugo poluvrijeme i u roku od dva minuta Njemačka doalzi do poravnanja. Schroder pogađa potom i trojku i domaćin vodi sa 50:47… Bila je to serija Nijemaca od čak 8-0. Potom i sudije čistu blokadu Nurkića sude kao faul, pa Nijemci stižu do 52:47.

Veliku krizu u igri BiH prekida Nurkić poenima nakon gotovo pet minuta igre u nastavku. Smanjio je na 49:54. No brzo Njemačka stiže do dvocifrene prednosti i nastavlja se kriza naše reprezentacije i u posljednu dionicu ulazi se s vodstvom domaćih 70:58.

Ne uspijeva BiH podići nivo svoje igre ni na početku četvrte četvrtine, a nakon minut i po igre selektoru Bećiragiću dosuđena je tehnička zbog prigovora.

Obst potom pogađa trojku i Njemačka vodi sa ogromnih 77:60. Činilo se da nema povratka za BiH nakon toga, ali trojkama Robertsona sredinom posljednje dionice Zmajevi stižu do 82:73 i zaostatak tako spuštaju na jednocifren broj poena!

Nije sjajnu seriju BiH prekinuo ni time-out Nijemaca, pa Roberson opet pogađa za tri i smanjuje na samo šest poena zaostatka! Nekako su Nijemci tada uspjeli zaustaviti nalet Zmajeva i zadržati svoju prednost te slaviti rezultatom

Do pobjede su Njemačku nosili Franz Wagner i Dennis Schroder sa po 18 poena, Thiemann je ubacio 14, a Obst 13. Kod BiH su dominirali Musa i Nurkić. Musa je ubacio čak 30, Nurkić 21 poen, a Roberson je meč okončao s 13 ubačaja.

Naredni meč BiH igra već sutra protiv Slovenije od 17.45h.

Njemačka – Bosna i Hercegovina 92:82 (18:20, 24:27, 28:11,22:24)

Njemačka: Schroder 18, Wagner 18, Thiemann 14, Obst 13, Voigtmann 10, Lo 4, Giffey 7, Wohlfarth-Bottermann 4, Theis 2, Weiler-Babb 2, Sengfelder, Hollatz.

BiH: Musa 30, Nurkić 21, Roberson 13, Kamenjaš 5, Halilović 7, Atić 2, Gegić 4, Lazić, Penava, Vrabac, Čampara, Sulejmanović.