Zmajevi poraženi u Francuskoj, ali i dalje sami odlučuju o plasmanu na SP

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju Francuskoj u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Trikolori su lagano opravdali ulogu favorita i slavili sa 92:56.

Međutim, ne mijenja ovaj očekivani poraz mnogo situaciju u kojoj se nalazi ekipa Adisa Bećiragića, koja i dalje odlučuje o svojoj sudbini. Naime, do kraja kvalifikacija ostalo je da se odigraju dva kola, a Bosni i Hercegovini će za plasman na Mundobasket biti dovoljne pobjeda od preko 19 razlike protiv Crne Gore u Skenderiji, te trijumf nad Mađarskom u gostima.

Ti dueli su na rasporedu u februaru naredne godine. S druge strane, Francuska je, kao i Litvanija, već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.

Solidno su bh. košarkaši otvorili večerašnju utakmicu i čak tri minute su držali Francuze “na nuli”. Nisu domaći postigli koš, sve do prekršaja nad Wembanyamom na šutu za tri poena.

Tada on pogađa pogađa dva od tri slobodna bacanja i Trikolori poravnavaju rezultat na 2:2.

No, u narednoom napadu Wembanyama ubacuje i trojku, te dovodi svoj tim u prvo vodstvo na utakmici. U prvih sedam minuta utakmice je apsolutno svaki napad Francuza išao na Wembanyamu, kojeg nije baš služio šut, pa to Zmajevi koriste i stižu do novog vodstva od 10:9.

Na kraju prve četvrtine je Francuska ipak vodila sa 17:13.

Nakon četiri minute igre u drugoj dionici Francuzi stižu na dvocifrenu prednost od 28:18, a onda nevjerovatnu trojku, uz dosta sreće, ubacuje Kenan Kamenjaš.

No, nastavili su Zmajevi kao na traci prodavati lopte i to nije moglo proći nekažnjeno. Trojkom Wembanyame na dvije i po minute do odlaska na odmor Trikolori idu na 36:22

Na kraju je prvo poluvrijeme okončano rezultatom 40:27.

U nastavku utakmice nastavljena je potpuno dominacija Francuske, čija je prednost samo rasla.

Već sredinom treće dionice Trikolori stižu do +19 (56:37), ali onda malo uspijevaju to smanjiti Zmajevi predvođeni Kamenjašem, koji je bio jedini raspoložen u našim redovima.

U posljednjih deset minuta ušlo se s rezultatom 59:44, te Francuzi nisu imali problema da tu prednost zadrže, čak iznatno povećaju, te slave i opravdaju ulogu favorita.

Završilo je 92:56, a prvo ime susreta bio je mladi Wembanyama sa 19 poena, dok je Begarin dodao 17. Kod BiH je sa 20 najbolji bio Kamenjaš, a Penava je dodao 10 koševa.