Zmajice poražene od Belgije

Ženska košarkaška reprezentacija BiH poražena je i u četvrtom kolu Svjetskog prvenstva, Belgija se osvetila Zmajicama za prethodne poraze i ostvarila ubjedljivi trijumf.

Belgijanke bolje ulaze u utakmicu i ostvaruju prednost od 2:8, ali serijom 6-0 naše košarkašice uspjevaju izjednačiti.

Međutim, uslijedio je pad u igri bh. tima, pogotovo u napadačkom segmentu i Belgija kreira opipljivije vodstvo od 10:17. Prva četvrtina je zaključena rezultatom 12:17.

Poenima Jonquel Jones smanjujemo na 14:17, ali belgijska selekcija uz nekoliko izgubljenih lopti naše ekipe ponovo bježi na osjetniju distancu (16:23), a polaganjem Vanloo bilježi dvocifrenu prednost (20:31).

Igra reprezentacije BiH se nastavila raspadati i u posljednjim minutama prvog poluvremena te na veliki odmor Zmajice odlaze uz minus od 15 poena razlike (22:37).

U drugom dijelu meča scenario je bio identičan, Belgija je nastavila podizati prednost i stigla do plus 20 (27:47) u 25. minuti. Zmajice zatim smanjuju na 35:51, ali opet ulaze u niz grešaka i otvaraju protivnicama put do još ubjedljivijeg vodstva u 29. minuti (35:58). Rezultat na kraju treće četvrtine je glasio 39:62.

U posljednjem periodu belgijski tim rutinski je povećavao distancu, meč je okončan skorom 55:85.

Najefikasnije u reprezentaciji BiH bile su Matea Tavić (13 poena), Nikolika Elez (13) i Nikolina Knežević (12). Jonquel Jones je postigla osam poena. Kod Belgije se istakla Hind Ben Abdelkader (16).

Sutra Zmajice igraju svoj zadnji meč na SP, protiv Sjedinjenih Američkih Država.