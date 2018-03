Znate li kada nam stiže proljeće?

Sutra, u 17:15 sati, na sjevernoj hemisferi zvanično počinje proljeće i trajat će sve do 21. 06. 2018. godine, tačnije 11:15 sati toga dana kada će zvanično početi ljeto.

Na prvi dan proljeća dan i noć jednako traju pa se ova pojava naziva proljetna ravnodnevnica.

Na prvi dan proljeća sunce će u Tuzli izaći u 05:46 sati, a zalazak sunca bit će u 17:59 sati.

No, osim općepoznate astronomske, postoji i meteorološka te klimatološka dioba godišnjih doba. Astronomsko proljeće dočekujemo sutra, no gledano s aspekta meteorološke nauke ono je počelo prvog dana mjeseca marta!

Načelno možemo reći kako je svako godišnje doba vremenski period od oko tri mjeseca, ali s razlikom početka i završetka ovisno da li ih promatramo kroz astronomiju, meteorologiju ili klimatologiju.

Podjela godišnjih doba očima meteorologa izgleda ovako; proljeće traje od 01.marta do 31. maja, ljeto od 01. juna do 31. avgusta, jesen od 01. septembra do 30. novembra a zima od 01. decembra do 28. (29.) februara.

Ova podjela načinjena je iz čisto praktičnih razloga lakše obrade i analize podataka te da ne odgovara stvarnom stanju na terenu, odnosno raspodjeli temperature na godišnjoj razini. Klimatološka podjela je još kompliciranija ali i najrelevantnija. Ona pretpostavlja dva osnovna godišnja doba (ljeto i zima) te dva prijelazna, kratka godišnja doba (proljeće i jesen).

Proljetna razdoblja

Postoje tri razdoblja kroz proljeće: pretproljeće počinje u vrijeme pojavljivanja proljetnica, često zvanih “vijesnici proljeća”;rano proljeće razdoblje je kad se pojavljuju cvjetovi i listići na drveću, a pravo proljeće razdoblje je u kojem lista mnoštvo listopadnog drveća.

Zanimljivosti o proljeću

U starom se Rimu prvi dan proljeća slavio kao početak jedne nove godine. Davno prije Rimljana, Kelti su slavili prvi dan proljeća kao uskrsnuće Sunca. Proljeće je za mnoge imalo značenje buđenja,stvaranja i rađanja nečeg novog. Dobar primjer za to je popularna građevina Stonehenge. On je konstruiran na jedinstven način, pa se tako u zoru prvog dana proljeća Sunce izdiže točno iznad menhira. U antičkoj Grčkoj početak proljeća je označavao Dionizovo ponovno rođenje.