Zukić: Planirana sredstva za subjekte male privrede u FBiH

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je u razgovoru za Fenu da u ovoj godini mala i srednja preduzeća mogu očekivati smanjenje administrativnih prepreka u poslovanju i korištenje sredstava kroz projekte iz oblasti male privrede.

Prijedlogom budžeta FBiH za 2019. godinu utvrđena su sredstva na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu 8.071.280 KM.

– Ova sredstva korisnicima će se realizirati kao nepovratna kroz projekte za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća i povećanje konkurentnosti subjekata male privrede – istakao je Zukić.

Kroz projekt „Poticaji novoosnovanim subjektima MSP“ predviđena je pomoć subjektima male privrede koji su se tek registrovali.

– Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ovaj projekat je 800.000 KM. Cilj projekta je održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se subvencionirati troškovi registracije i troškovi doprinosa za trenutno zaposlene. Iznos bespovratne pomoći za period 2015.-2018. u okviru ovog projekta se kreće oko tri miliona KM, dok broj novoregistrovanih poslovnih subjekata podržanih grant sredstvima ovog ministarstva u posmatranom periodu iznosi više od 620. Nedostajuća sredstva za uspješne prijave u okviru ovog projekta su u 2018. godini iznosila gotovo 700.000 KM – rekao je Zukić.

Dodaje da će se subjekti male privrede finansijski podržati zahvaljujući Programu „Kreditni poticaji razvoja, poduzetništva i obrta“, kojeg realizira Ministarstvo u saradnji sa Razvojnom bankom FBiH.

– Plasirat ćemo sedam do osam miliona KM, od čega je jedan milion iz budžeta za 2019. godinu, dok ovih osam miliona očekujemo iz povrata ranije plasiranih sredstava. Kreditna sredstva se plasiraju putem banke, s rokom povrata sredstava na račun banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenih u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1 posto – naglasio je Zukić.

Ministarstvo će u 2019. godini aktivno raditi na implementiranju Akta o malom biznisu („Small Business Act” for Europe – SBA) i definisanju okvira politika potpore malim i srednjim preduzećima kako bi se povećala njihova konkurentnost.

– Federalnoj vladi dostavljen je na razmatranje Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH, kojim bi se uskladile zakonske osnove sa preporukama Evropske komisije i Akta o malom biznisu. Također, planirano je donošenje Nacrta zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture i na taj način bi se prvi put u Federaciji definisali svi oblici poduzetničke infrastrukture, vrste podrške za osnivanje i razvoj ovih institucija, formiranje registra poduzetničkih institucija, načini prikupljanja podataka i izvještavanja za registar poduzetničke infrastrukture koji bi bili u ovom ministarstvu – kazao je u razgovoru za Fenu federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.