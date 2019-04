Zulum: Svake druge godine snijeg u aprilu, nerijetka pojava snijega i u maju

U posljednjih 68 godina na području Sarajeva je 38 godina za Prvi maj padala kiša, a u zadnjih 18 godina, u sedam godina je za Prvi maj u glavnom gradu BiH padala kiša – kazao je Feni klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Dženan Zulum.

Maksimalne količine padavina, naveo je, kreću se od 10 do 20 litara po metru kvadratnom.

I tokom ovih prvomajskih praznika područje Bosne i Hercegovine očekuju padavine.

– U narednim danima na prostoru BiH očekuje se nestabilno vrijeme praćeno kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature koje se očekuje bit će znatno ispod višegodišnjeg prosjeka. U srijedu, 1. maja intenzivnije padavine mogu se očekivati u prvom dijelu dana, a zatim će na području Krajine i Posavine u popodnevnim satima doći će do razvedravanja. U četvratak, 2. maja prije podne očekuje se nešto stabilnije vrijeme u odnosu na drugi dio dana kada u centralnim i istočnim područjima BiH može da dođe do pojave lokalnih pljuskova – kazao je Zulum.

Dodao je da se do kraja ove sedmice očekuju česti lokalni pljuskovi i kiša.

Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 3 do 9 stepeni, na jugu do 12, a maksimalne dnevne 1. maja do 18 stepeni, a 2. maja do 22 stepena celzijusa. Do kraja ove sedmice maksimalne temperature u Bosni bit će do 20 stepeni.

– Prema sadašnjim pokazateljima nestabilno vrijeme nas očekuje i tokom druge sedmice maja, a intezivnije padavine očekuju se 5. i 11. maja na prostoru BiH – kazao je Zulum.

Govoreći o ovakvim vremenskim uslovima i pojavi snijega, kazao je da je to veoma česta slika na našim prostorima pogotovo na većim nadmorskim visinama.

– Svake druge godine se ponavi snijeg u aprilu, a nije rijetka pojava da snježnih padavina ima i u maju. Pojave snijega je bilo i prije dvije godine – kazao je Zulum.

