Žuti metaolarm zbog magle na području Tuzle očekuje se i početkom novembra

Građani Bosne i Hercegovine, ali i Tuzlanskog kantona posljednju sedmicu oktobra uživali su u sunčanim danima i temperaturama koje su se kretale i do 25 stepeni. Međutim, kako nam je novembar pred vratima, prema aktuelnim prognozama narednih sedam dana u Bosni i Hercegovini će preovladavati stabilne vremenske prilike, bez padavina, uz svježija jutra, mjestimično praćena dugotrajnom maglom i porastom temperatura zraka danju.

“ U narednih nekoliko dana temperature zraka bit će iznad prosjeka, jutarnje će se kretati iznad 8 stepeni, a one maksimalne dnevne i do 25 stepeni Celzijusa”, rekao je za RTV Slon Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Prema prognozama meteorologa stabilna vremenska prognoza očekuje se do 15. novembra, ali sa nešto nižim temperaturama koje su karakteristične za ovaj vremenski period. Na pojedinim nadmorskim visinama mogu se očekivati i kratkotrajni mrazevi.

“ Vrijednosti jutarnjih temperatura zraka kretat će se od 1 do 4 stepena, a one maksimalne i do 16 stepeni, samo na višim nadmorskim visinama na Konjuhu, Majevici i Ozrenu mogu se formirati kratkotrajni mrazevi koji će prouzrokovati slabije probleme”, navodi Krajinović.



Prethodnih nekoliko dana biometeorološka prognoza bila je povoljna, a kao takva će ostati i početkom novembra. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bit će umanjenje, a poželjno je da se ne pretjeruje sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, obzirom da će biti natprosječno toplo za ovaj period godine.

“ Samo u jutarnjim satima najosjetljivije osobe mogu imati određene slabe tegobe zbog pojave jutarnje magle”, istakao je Bakir.



Kako je u ovom periodu učestala pojava magle u jutarnjim satima, upravo iz tog razloga u Tuzli je posljednji dan oktobra bio upaljen žuti meteoalarm. S obzirom na to da se magla očekuje i u narednom periodu posebnu pažnju trebaju obratiti vozači.

“ U narednih nekoliko dana magla će biti prisutna na tom području posebno duž doline rijeke Spreče i treba obratiti pažnju kako bismo rizike zbog ove pojave sveli na minimum. Inače magla na području Sjeveroistočne Bosne je navikla na pojavu magle, ali svakako treba upozoriti vozače jer donosi posebne rizike za saobraćaj”, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Planirani radovi na otvorenom mogu se provoditi bez poteškoća. Prognozirane padavine i visoke temperature, trebale bi obezbijediti bolje uslove za nicanje i početne faze razvoja jesenjih usjeva, posijanih u optimalnim jesenjim rokovima.