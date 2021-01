Žuto upozorenje FHMZ za područje Tuzle zbog padavina

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom Hercegovini i snijegom u Bosni.

Očekivana visina novog snježnog pokrivača, u većini područja, između 2 i 10, na planinama do 20 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna tempertaura od -2 do 3, na jugu od 5 do 9 °C.

Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Neophodno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, te po mogućnosti reducirati boravak na otvorenom.

Federalni hidrometeorološki zavod za područje Tuzle za nedjelju je izdao žuto upozorenje zbog padavina. Prognozira se 10 do 20 centimetara novog snijega.