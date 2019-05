Zvizdić: BiH postaje vrlo atraktivna destinacija za strane investitore

Bosna i Hercegovina je ostvarila vrlo značajne pomake i njeni ekonomski parametri pokazuju kontinuiran i pozitivan ekonomski rast i razvoj, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić jutros na otvaranju Godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 2019. godine u Sarajevu.

On je najprije učesnicima poželio dobrodošlicu u “prelijepu državu Bosnu i Hercegovinu i glavni grad Sarajevo”.

– Dobro došli u zemlju izuzetnih prirodnih resursa, vrijednih i talentovanih ljudi i uspješnih menadžera. Zemlju i grad koji će vam se, sasvim sigurno dopasti, ne samo zbog svoje ljepote i gostoljubljivosti njenih stanovnika, nego i kao prepoznatljivo mjesto razmjene inventivnih ideja i atraktivnih investicionih projekata kao i brojnih poslovnih mogućnosti koje će vam biti predstavljene u toku ove konferencije – kazao je Zvizdić.

Izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da je BiH, odnosno Sarajevo, domaćin ovog velikog događaja, podsjećajući da će na više od 40 različitih sesija, koje će biti organizirane u narednih par dana, razmijeniti dragocjena iskustva, znanja i vještine sa gostima, istaknutim i dokazanim menadžerima, privrednicima, bankarima, finansijskim stručnjacima, onima koji su bili i jesu, stvaraoci, rukovodioci i implementatori uspješnih ideja, projekata i kompanija.

– Razgovaraćemo o najboljim modelima unapređenja ekonomije u BiH i regionu zapadnog Balkana, o reformama potrebnim za kreiranje pozitivne poduzetničke klime i unapređenje poslovnog okruženja, o najboljim praksama koje će dovesti do povećanja konkurentnosti privrednog sektora, o poticanju domaćih i privlačenju stranih investitora, o pojedinačnim, ali i regionalnim kapacitetima naših prirodnih i ljudskih resursa, o našim ekonomskim i investicionim potencijalima, kao i o mjerama i daljim pravcima djelovanja u cilju rješavanja ključnog makroekonomskog problema čitavog regiona – a to je pitanje otvaranja novih radnih mjesta za mlade osobe kako bi ih zadržali da ostanu živjeti i raditi u svojoj domovini – BiH, ali i na prostoru čitavog regiona koga, posebno u ekonomskom smislu, želimo povezivati i izgrađivati – naveo je predsjedavajući Zvizdić.

Napomenuo je da je, zbog svega navedenog, i opredjeljenje Vijeća ministara BiH u posljednje četiri godine i bilo usmjereno ka preuzimanje evropske ekonomske i pravne stečevine, održivom ekonomskom razvoju, stabilnosti i prosperitetu naše zemlje.

– Sretan sam što danas mogu kazati da je BiH ostvarila vrlo značajne pomake i da naši ekonomski parametri pokazuju kontinuiran i pozitivan ekonomski rast i razvoj, poboljšanje ukupne ekonomske situacije u našoj zemlji, kao i povećanje nivoa kvalitete i konkurentnosti bosanskohercegovačkih proizvoda i ukupne bh. ekonomije.

Rast GDP je, kao i prethodnih nekoliko godina, i u 2018. godini bio iznad tri posto, i taj trend se nastavio i u 2019. godini, obim vanjskotrgovinske razmjene se u 2018. godini prvi put približio iznosu od 32 milijarde KM, imamo kontinuirani rast izvoza kao ključnog indikatora privrednog razvoja, i po tome smo među vodećim zemljama na zapadnom Balkanu – kazao je Zvizdić.

Po njegovim riječima, stopa nezaposlenosti pokazuje stalnu tendenciju pada, otvorene su desetine hiljada novih radnih mjesta.

Dodao je da je „naš najznačajniji partner u vanjskotrgovinskoj razmjeni i dalje EU, u koju izvozimo više od 73 posto naših proizvoda, a najvažniji vanjskotrgovinski partneri i ključna izvozna tržišta su: Njemačka, Italija, Austrija, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Turska“.

Napomenuo je da je BiH je u 2018. imala rekordnih 800 miliona KM direktnih stranih ulaganja, što je povećanje za oko 50 posto u odnosu na prethodnu godinu, i ono što je najvažnije, činjenica da se taj trend nastavlja i u 2019. godini, „što pokazuje da su brojne reforme koje smo realizirali i one na čijoj realizaciji trenutno radimo polučile rezultat. BiH postaje vrlo atraktivna destinacija za strane investitore iz regiona, EU i cijeloga svijeta“.

– Posebno me raduje da je EBRD-e, kumulativno investirala više od 2,3 milijarde eura u BiH, u više od 160 različitih projekata, od čega se 82 posto odnosi na investicije u infrastrukturu, posebno u transevropski koridor Vc, u koji je EBRD do sada uložila 550 miliona eura. EBRD je u 2018. u BiH uložila 200 miliona eura, što je značajno povećanje u odnosu na 130 miliona eura u 2017. godini. Očekujem da će doći do dalje ekspanzije i da će te investicije premašiti iznos od 300 miliona eura u 2019. godini, ne samo u sektoru ingrastrukture, nego i u jačanu privatnog sektora i razvoju malih i srednjih preduzeća, energetskoj efikasnosti, i zelenoj ekonomiji – naveo je Zvizdić.

Istaknuo je da je „naša obaveza i naše čvrsto opredijeljenje da ćemo nastaviti s ekonomskim i socijalnim reformama, unapređenju poslovnog okruženja, jačanju vladavine prava i daljoj stabilizaciji političkih i društvenih prilika, jer to smatramo ključnim preuvjetima daljeg ekonomskog razvoja“.

– Mi ćemo i dalje raditi kako bismo BiH učinili konkurentnijom i poželjnom destinacijom. Dosadašnji rezultati su vidljivi, kao što je to npr. konstatovano u analizi Svjetske banke u kojoj je BiH apostrofirana kao država sa najvećom registrovanom smanjenom stopom nezaposlenosti u regionu u prošloj godini, pri čemu sektor usluga bilježe najveći broj novih radnih mjesta.

Dakle, rezultati su vidljivi i procesi idu u pozitivnom smjeru, ali ne možemo kazati da smo u potpunosti zadovoljni. Moramo nastaviti s reformama, moramo raditi još više kako bismo od naše države stvorili mjesto ugodnog življenja i unosnog poslovanja. I to ne možemo uraditi sami – potrebne su nam investicije, posebno u sektore u kojima imamo velike potencijale, potrebna nam je regionalna investiciona platforma, rapidan razvoj i integrisanje novih tehnologija, potreban nam je razvoj transportne, energetske i digitalne infrastrukture – kazao je Zvizdić.

U svim tim našim planovima, naglasio je on, Evropska banka za obnovu i razvoj je bila, i ostaje, jedan od ključnih oslonaca i faktora budućih procesa izgradnje stabilne i ekonomski prosperitetne BiH.

– Ali, ovo su teme o kojima ćemo govoriti na narednim sesijama, posebno na investicionoj sesiji koja će biti održana sutra, i na kojoj ćemo pozvati sve prisutne investiture i obrazložoti razloge zbog čega trebaju ulagati u BiH. Svima vama želim puno sreće u radu, uz iskrene želje da mnogobrojni današnji i sutrašnji sastanci i događaji budu uspješni i da doprinesu našem zajedničkom cilju, a to je jačanje bosanskohercegovačke ekonomije i ekonomije u našem regionu – naglasio je Zvizdić.

Na kraju je učesnicima poželio ugodan i prijatan boravak u našoj lijepoj zemlji.

– Nadam se da ćete naći vremena da uživate u bosanskohercegovačkim ljepotama, unikatnom kulturnohistorijskom naslijeđu i ljepotama Sarajeva. I na kraju, još jednom se želim zahvaliti na konstruktivnoj saradnji i snažnom angažmanu EBRD-a u BiH, putem kojeg je implementiran veliki broj važnih infrastrukturnih i drugih projekata od velikog značaja za ekonomsku obnovu i razvoj BiH. Zbog toga mi je čast i zadovoljstvo da u ime BiH kao zemlje domaćina, zajedno s predstavnicima EBRD-a, otvorim Godišnji sastanak EBRD-a za 2019. godinu u Sarajevu – kazao je Zvizdić.