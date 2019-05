Zvizdić i Šarović o konferenciji EBRD: Poslali smo najbolju sliku iz BiH (VIDEO)

Bosna i Hercegovina kada hoće, to i može, a ono što je najvažnije jeste da smo iz BiH poslali najbolju sliku koja jeste i treba da ide sa ovih prostora, a to je da je poslije stabilnosti i sigurnosti, najvažniji segment ekonomija i stavljanje naših ljudskih i prirodnih potencijala u funkciju ekonomskog razvoja BiH – izjavio je danas predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sumirajući dosadašnje pokazatelje o godišnjoj konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Zvizdić je izrazio zadovoljstvo što su Sarajevo i BiH proteklih dana bili domaćini Godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD-a, inveticijske konferencije, biznis foruma, dakle veoma važnog događaja za BiH koji se, kako je istakao, sigurno nije desio u posljednjih par decenija imajući u vidu kapacitet konferencije.

Naveo je da je prisustvovalo više od 3.000 učesnika, 70 delegacija guvernera EBRD-a, poslovne delegacije, privrednici iz više od 70 zemalja i ekonomija sa kojima EBRD ima poslovne kontakte, te u kojima EBRD investira. Više od 600 prisutnih bilo je direktno iz poslovne zajednice van BiH, a održano je i 49 različitih sastanaka, konferencija, foruma i sesija na šest lokacija.

– Prva i najvažnija stvar jeste da smo prezentirali investicione i ekonomske potencijale BiH i još jednom gostima i potencijalnim investitorima predstavili napredak koji je ostvaren u posljednje četiri godine, potencijale i atraktivne projekte za koje smo pokazali i dokazali da su profitabilni – istakao je Zvizdić dodajući da je ova konferencija na neki način bila posvećena privredi BiH, ekonomskom povezivanju i jačanju regiana, ali prije svega mladim ljudima.

Neki od rezultata konferencije, prema njegovim riječima, odnose se na značajne inicijative koje su se pojavile kao što je kreiranje zajedničke investicione platforme putem koje bi zapadni Balkan mogao nastupati jedinstveno prema trećim tržištima, a jednako dobra ideja, kako je dodao, jeste da napravimo slobodno tržište radne snage, posebno za mlade ljude na prostoru zapadnog Balkana što znači međusobno priznavanje diploma, pratećih certifikata i mogućnost mladima da bez ikakvih problema rade na prostoru ne samo zapadnog Balkana, nego i šire.

– Nas u BiH posebno raduje to što smo jučer potpisali sporazum o novoj investiciji od 210 miliona eura za izgradnju dobojske zaobilaznice na koridoru Vc, kao i najava da će se sredstva za BiH udvostručiti u odnosu na 2018. i da će doseći 400 miliona eura, od čega će 100 miliona eura biti usmjereno ka privatnom sektoru, ka jačanju malih i srednjih preduzeća, razvoju komunalane infrastrukture i zelene ekonomije. U konačnici to znači da ćemo imati po glavi stanovnika najveće ulaganje EBRD-a na prostoru zapadnog Balkana – naveo je Zvizdić.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović prije svega zahvalio je medijskim kućama na kvalitnom praćenju ovog velikog ekonomskog događaja.

– Željeli smo da stvarno pošaljemo jednu drugačiju sliku iz BiH, da sa ovim događajem pomognemo jednoj drugačijoj percepciji BiH u očima onih ljudi koji možda danas, sutra ili nekad u budućnosti ovdje ponovo dođu ili možda da neko od njih ulaže. Mislim da smo načinili taj prvi dobar korak i ovo je slika regiona – istakao je Šarović.

Dodao je da politički jaz unutar regiona snažno sputava ekonomsko povezivanje i rast zemalja, pa je vrlo važno što je iz Sarajeva poteklo više inicijativa koje su zajednički nazvali “balkanski šengen”.

– I to su rekli oni, ne mi ili neko sa strane, nego premijeri i predsjednici, rekli su da nam treba taj balkanski šengen i kada je riječ o migraciji radne snage, odnosno slobodnom tržištu radne snage, kao i balkanske mreže autoputeva. Uvjeren sam da će ova ideja da živi i da u možda ne tako daleko vrijeme dođemo do tog jednog prostora koji je mnogo veći od onog koji sada zovemo CEFTA. To je ta nadogradnja. Ja to snažno podržavam, mislim da bi to u budućnosti bilo vrlo važno – kazao je Šarović.

