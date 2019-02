Zvizdić: Nećemo biti sabiralište migranata na zapadnom Balkanu

Bosna i Hercegovina neće dozvoliti da postane sabiralište migranta na zapadnom Balkanu i bilo kakvu finansijsku pomoć koja bi bila usmjerena za to nećemo prihvatiti, kazao je danas novinarima u Sarajevu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Podsjetio je da BiH za sada ima šest centara u kojima može biti smješteno maksimalno 4.500 migranata i to je onaj broj s kojim se može nositi i upravljati centrima, imajući u vidu činjenicu da je BiH očuvanje sigurnosti najvažnije pitanje.

Napomenuo je da će se nastaviti postupati s migrantima na temelju tri osnovna principa među kojima je prvi humani način postupanja s migrantima, a uz to poštovat će se međunarodni i domaći zakoni koji reguliraju tu oblast.

Međutim, ukoliko granice prema Evropskoj uniji budu u potpunosti zatvorene, onda će BiH ići u pravcu zatvaranja svojih granica, potvrdio je Zvizdić, jer ukoliko bude pojačan priliv migranata na balkanskoj ruti zaštitit će se i bh. granice.

Najavio je da će o tome sutra raspravljati i Vijeće ministara BiH na sjednici kada će se razgovarati o novom broju policajaca, načinima zaštite istočnih granica, ali i novim porukama bh. susjedima da ne forsiraju prelazak migranata iz Srbije i Crne Gore prema BiH.

– To nije dobrosusjedski odnos, to nije korektan odnos i to ćemo zaustaviti. Drugi po proju migranata koji dolaze u BiH su oni iz Irana koji u Srbiju dolaze kao turisti, a u BiH ulaze kao migranti jer Srbija i Iran imaju bezvizni režim – pojasnio je Zvizdić.

Jasno je kazao da se to više neće dozvoliti, nego će se uraditi trijaža te će migranti koji dolaze iz zemalja pogođenih ratom imati prioritet, a za ostale će i BiH imati policajce na granici gdje migranti ilegalno ulaze u BiH te će se ih vraćati u Srbiju i Crnu Goru.

Također, iznio je i podatak da niti jedan donirani euro za suočavanje s migrantskom krizom nije prošao kroz sistem fnansiranja BiH nego su sredstava raspoređivana putem međunarodnih organizacija, a radi o iznosu od šest miliona eura.