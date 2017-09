Zvjezdan Misimović: Za reprezentativni dres se igra srcem!

Poraz naše najbolje selekcije od Kipra u 7. kolu kvalifikacija za plasman na SP izazvao je brojne komentare sportske javnosti.

Jedan od onih koji je bez sumnje najkompetentniji da kaže svoj stav i mišljenje je nekadašnji kapiten reprezentacije BiH, jedan ne samo od najboljih već i najomiljenijih igrača. Riječ je o Zvjezdanu Misimoviću koji je kao savjetnik Izvršnog odbora za fudbalska pitanja i sam bio svjedok debakla naše fudbalske reprezentacije u utakmici protiv Kipra..

„Znamo koliko je ova utakmica bila bitna za nas i nismo je loše otvorili. Prvih 10 minuta je bilo ok, povedeš dva nula, ne igraš nešto posebno ali mislim da sa našim kvalitetom kod tog rezultata ne smije da se desi da izgubiš utakmicu.”

Gdje smo onda zakazali?

„Cijeli tim je zakazao u drugom poluvremenu. Nismo djelovali kao kolektiv, niti su se igrači borili jedan za drugog. Također, nedostajalo je da neko preuzme odgovornost i ulogu vođe na terenu. Mora neko u timu, posebno kad ne ide dobro, da preuzme odgovornost na sebe i ”podigne” saigrače i cijeli tim.“

Šta možemo naučiti iz ove utakmice?

„Možemo i trebamo naučiti da se samo pobjeđuje onda kad se borimo jedan za drugog, te kada funkcionišemo kao ekipa. Pojedinac ne može ništa sam i bez ekipe nema uspjeha. Treba svako da ima na umu da je na prvom mjestu tim, pa tek onda svaki pojedinac u njemu.”

Kako nastaviti dalje?

„Svi mi, kao i javnost, očekujemo reakciju igrača u sljedećim utakmicama. Svi su odrasli i zreli, te ako ima nekih problema među njima moraju sjesti za sto i razgovarati. Svi imamo isti cilj koji je jasan i ne smije se dozvoliti da se zbog nekih gluposti on izgubi iz vida. ”Pet je do dvanaest”, što znači da je krajnje vrijeme da svako upita sebe gdje je pogriješio, da li je pružio sve što je mogao i što se od njega očekivalo.

Imamo vrhunske igrače u vrhunskim klubovima i ovo ne može da bude njihovo mjerilo. Moraju sami od sebe više očekivati, moraju dati više i igrati za reprezentaciju kao što igraju u klubovima. Kad iskreno sebi odgovore zašto su ovdje, šta im znači grb koji nose na dresu, i da li su spremni da daju sto odsto, tada će biti svjesni i odgovornosti koju su preuzeli kada su istrčali na teren.

Dati 99 odsto svojih mogućnosti, nije dovoljno. Moraju svi do jednog biti spremni da daju 100% pa i više, jer se protiv Kipra vidjelo da kvalitet sam po sebi ne znači ništa ako nije u funkciji ekipe.

Moram reći da smo propustili veliku šansu jer da smo pobijedili imali bi siguran baraž. Ovako, najvjerovatnije će utakmica protiv Belgije odlučivati. Eto prilike da oni koji misle da su vrhunski igrači to i dokažu. Neka ”stisnu zube” i pobijede Belgiju. To je adekvatno mjerilo njihovog kvaliteta. Sad su napravili kiks, ali još imaju šansu da to poprave i pokažu da smo se samo okliznuli.”

Šta ovoj generaciji igrača nedostaje u poređenju sa tvojom?

”Mislim da im nedostaje timski duh. Kod nas je on bio izražen, kao i vođa na terenu, posebno kad krene loše. Mora neko od njih preuzeti tu ulogu ili se jednostavno nametnuti kao onaj koji će kad treba povesti ekipu u pravcu u kojem treba. Sada je do njih da dokažu u narednim utakmicama da im je reprezentacija važna i da srcem igraju za nju.”

Izvor: RTV Slon/Fudbalski savez BiH