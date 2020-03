ZZO TK: Uputnice za CT I MRI bit će dostavljene na kućnu adresu

Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK mogu se javljati na preglede u zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu bez obzira da li im je ovjerena zdravstvena legitimacija i da li su platili premiju zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu poručeno je još jednom iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. U skladu sa novonastalom situacijom kako u TK tako i u Bosni i Hercegovini, reducirano je i radno vrijeme Zavoda, a na sva osigurana lica apeluju da ne dolaze u prostorije Zavoda i poslovnice osim u hitnim slučajevima, te da sačekaju sa predajom zahtjeva i dokumentacije koja nije hitna kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja ljudi na jednom mjestu.

„Osiguranim licima će se vršiti pružanje zdravstvene zaštite bez obzira i neće se uslovljavati da li imaju ovjerenu zdravstvenu legitimaciju, premiju osiguranja i da li su oslobođeni. Zdravstvene ustanove su dužne pružati zdravstvenu uslugu bez uslovljavanja. U skladu sa novonastalom situacijom ZZO TK je od danas promijenio i svoje radno vrijeme. Rad sa strankama je reduciran u poslovnicama Zdravstvenog osiguranja i on će se odvijati u periodu od 08:00 do 11:00 i od 12 do 13:30.“, rekao je Riad Kurtalić, stručni saradnik za odnose s javnošću ZZO TK.

Za sad je odgođeno razmatranje zahtjeva za medicinsku rehabilitaciju, no iz Zavoda napominju da za podnošenje zahtjeva osiguranici neće zakasniti jer će rokovi za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju biti produženi. Uputnice za dijagnostičke pretrage CT i MRI dostavljat će zdravstvene ustanove, a Zavod će ih po obradi dostavljati osiguranim licima na adresu stanovanja. Isto važi i za ortopedska pomagala.

„Kada su u pitanju ortopedska pomagala, ona koja se izdaju u domovima zdravlja, ona će se također dostavljati službeno a nakon obrade će se vraćati na adresu osiguranih lica. Ortopedska pomagala koja izdaje UKC Tuzla također će dostavljati službeno a ista će se dostavljati na kućnu adresu.“, dodao je Kurtalić.

Provjere funkcionalnosti i kontrole izrađenih ortodontskih pomagala se obustavljaju za period trajanja stanja nesreće, te će se plaćanje već urađenih pomagala vršiti bez izdavanja potvrde o izvršenoj kontroli ortodontskog aparata, navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.