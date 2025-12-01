Reprezentacija BiH osvojila sedam medalja na Svjetskom prvеnstvu u kickboxingu u Abu Dhabiju

Jasmina Ibrahimović

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je sedam medalja u seniorskoj i masters konkurenciji i dvije medalje u konkurenciji veterana na Svjetskom prvеnstvu u kickboxingu u Abu Dhabiju.

Na jednom od najzahtjevnijem dosadašnjem svjetskom prvenstvu za seniore i masters, koje je održano u Abu Dhabiju od 21. do 30. novembra, bh. reprezentacija je sa 28
takmičara i takmičarki od 1.956 učesnika iz 89 država uspjela osvojiti sedam medalja, od toga pet seniorskih i dvije medalje iz kategorije masters.

Srebrne medalje osvojili su Dragana Maksimović – disciplina Low Kick u kategoriji -70 kg i Adnan Redžović – disciplina Kick Light u kategoriji +94 kg veterana / masters.

Bronzane medalje osvojili su: Jasmina Merdić – disciplina Low Kick u kategoriji +70 kg;
Alija Tucak – disciplina K1 u kategoriji +91 kg; Edin Sinanović – disciplina Low Kick u kategoriji -75 kg; Vedad Ćutuk – disciplina Low Kick u kategoriji -67 kg i Igor Ranković – disciplina Kick Light u kategoriji -84 kg masters

Reprezentativni sastav pored takmičara su činili selektor Salko Zildžić, šef delegacije Branko Mihaljević, a uz takmičare su bili i treneri: Adnan Redžović, Elvedin Dubravac, Viktor Vasić, Neđo Bratić, Dejan Dragović, Denis Marijanović, Haris Ćutuk, Amel Kurtagić, Ermin Lugan, Vedad Mulaomerović, Mustafa Zulić, Saša Živković, Poturak Dženan, doktor reprezentacije Mersudin Hadžić, te sudije Boris Zec i Neđo Bratić.

Kik boks savez iskazuje veliku zahvalnost Vladi Federacije BiH i BH Telecomu na pordršci u
radu i valorizaciji dosadašnjih rezultata naših takmičara, saopćeno je iz tog saveza.

