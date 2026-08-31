Tuzla servis: Nekoliko dijelova grada bez vode

Adin Jusufović
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JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla

TUZLA SERVIS 31.08.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja (Mazići) i naselje Razinoge bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirana su dva krivična djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – Podaci nisu dostupni.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, jedna djevojčica i šest dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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