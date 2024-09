Bod za Slobodu na početku nove sezone

U utakmici prvog kola Premijer lige BiH, Sloboda je ostvarila remi u gostima protiv ekipe Višegrada rezultatom 30:30.

Na poluvremenu je također bilo izjednačeno 15:15, što je nagovijestilo izuzetno uzbudljivu drugu polovinu utakmice. Na kraju, obje ekipe su upisale po jedan bod na startu sezone.

Strijelci za Slobodu:

– Čolaković 9

– Ivanić 5

– Čejović i Milkunić po 4

– Ombaša i Rustamov po 3

– Čajić i Dragičević po 1

Utakmica je odigrana u srijedu budući da je pomjerena zbog susreta u evropskom takmičenju koji je Sloboda igrala prošli vikend.

„Odigrali smo prvu utakmicu u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Višegrada. Rekao bih prije svega da je ovo bilo jedno zahtjevno gostovanje u kojem znam da je cijela ekipa dala svoj maksimum. Nažalost stvar koja nam se već ponavlja u par navrata je da kada trebamo prelomiti utakmicu u našu korist, to ne uspijemo ostvariti. Smatram da je to stvar na kojoj ćemo definitvno raditi i da ćemo riješiti taj problem. Mogu opet reći da je ovo dobar rezultat da se vratimo sa bodom u Tuzlu kada u obzir uzmemo naš gusti raspored i povrede koje imamo”, kazao je najbolji strijelac crveno-crnih Faris Čolaković.

Susret je prokomentarisao i trener Slobode Mirko Mikić:

„Bez obzira na postignutih 30 golova, mislim da napad nije bio toliko dobar i smatram da nismo bili prodorni kao što nas je to krasilo u pripremnim utakmicama. Sve što smo postizali golova, postizali smo ili s krila ili šutem van 9 metara, koji je danas bio dosta dobar. Također, nismo dobro igrali na neku igru, nismo dobro igrali dva na dva, nismo dobro razigravali naše pivote, i oni su danas dali samo tri gola. Nisam zadovoljan napadom, ali generalno mislim da je odbrana danas podbacila i da je zbog toga ovakav rezultat. Ne podcjenjujući Višegrad, smatram zaista da smo morali bolje odigrati defanzivno, primili smo već drugu utakmicu zaredom 30 golova. Odbrana je bila mnogo bolja u pripremnom periodu. Povrijedili su nam se vrlo važni igrači za odbranu, neki igrači su odigrali slabije nego što su igrali ranije, nemamo defanzivnu širinu, tolike rotacije, tako da ne možemo biti zadovoljni ovim rezultatom. Ova ekipa je mlada, i mi ćemo se truditi da to popravljamo. Za par dana nam slijedi evropska utakmica gdje moramo imati ogroman motiv. To su utakmice za koje godinu dana igraš domaću ligu da bi se takmičio u Evropi, i ovo se mora shvatiti i odigrati na maksimumu svih maksimuma, bez obzira ko bude igrao i ko bude”.

Sloboda se sada okreće pripremama za naredni susret u Evropskom kupu protiv ekipe Kastrioti, koji je zakazan za nedjelju.

Čolaković je iskoristio priliku da pozove navijače na utakmicu u nedjelju:

„Također ovu priliku želim da iskoristiti da pozovem navijače u što većem broju da dođu i podrže nas u nedelju. Možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum kao i do sada i nadam se da ćemo zajedno slaviti pobjedu i prolaz dalje u Mejdanu”.

Utakmica protiv Kastriotija biće izuzetno važna i za očekivati je da će Sloboda ući u nju s velikim motivom kako bi se pokazala u najboljem svjetlu na evropskoj sceni.