Moguće potpuno povlačenje Ryanair-a iz BiH 

Komercijalni direktor Ryanaira Jason McGuinness, koji je nedavno održao pressicu je jasno i nedvosmisleno napao BiH radi ponovnog uvođenja takse od 1,50 eura.

On je naglasio da će ponovno uvođenje ove takse biti opasnost za sve linije u BiH, te mogu ugroziti dalju saradnju Ryanaira i aerodroma u BiH.

Ryanair je čak najavio mogućnost pokretanja baze u Sarajevu sa dva aviona ako se ova taksa ukine.

Naravno, svi znamo da je to patka i da se to neće skoro desiti, ali kompanija konstantno povećava broj linija i frekvencija u Sarajevu, piše avioportal Zamaaero.

Podsjetimo se Ryanair ima značajan broj linija i putnika u Sarajevu, te Banja Luka doslovce živi na njihovim letovima, obzirom da kompanija akumulira ogromni udio putnika. Ministar prometa BiH Edin Forto je najavio vraćanje ove takse od aprila.

Kada se taksa krenula prvi puta uvoditi Banja Luka je istu ignorirala i zadržala je isti broj letova, no Ryanair je radi toga ukinuo svih sedam letova na tri linije iz Tuzle, a broj letova je drastično smanjio Wizz Air.

Jedno je sigurno, prenosi Biznis Info, a to je da je Ryanair jasno rekao da će reagirati na tu taksu. Kako? Smanjenjem broja linija i frekvencija u Sarajevu i Banja Luci, te neće ponovo pokrenuti letove iz Tuzle i neće ni razmatrati pokretanje letova iz Mostara.

– Kao krajnja mjera moglo bi se desiti da se Ryanair potpuno povuče iz BiH. Ne daj Bože, ali to jest moguće, nemalo je takvih slučajeva bilo širom Evrope. I to sve radi pišljivih 1,50 eura? I šta onda ako se to desi? Odakle će se onda genijalci namirivati novac, od nepostojećih putnika? Pogledajmo što je Ryanair napravio u Podgorici, gdje je radi istih tih 1,50 eura izuzetno mnogo porezao broj linija i frekvencija, a ove zime leti na samo jednoj liniji.

Stoga Forto i genijalci iz Direkcije (BHDCA), pamet u glavu. Dobili ste žuti karton! Odmah ukinite taksu od pišljivih 1,50 eura i nemojte radi kile govedine ubiti cijelu kravu. Jer u protivnom ćete dobiti crveni karton. A jednom kada se to desi nema tako skoro natrag. Niste naučili ništa na primjeru Wizz Aira u Tuzli? I nemojte misliti da će samo Ryanair i Wizz Air loše gledati na ove takse i povući loše poteze protiv BiH. Jednako tako će gledati i druge LCC, te legacy carrieri koji lete za BiH – naglasio je Šćuric.

