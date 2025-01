Naša stranka: Skupštinska većina pod velom tajne povećava sebi primanja

Kantonalni odbor Naše stranke obratio se javnosti saopćenjem kojeg prenosimo u cjelosti:

“Dok poslanici u Skupštini TK danas razmatraju prijedlog za povećanje sopstvenih plata, reagovao je Kantonalni odbor Naše stranke Tuzlanskog kantona:

Po oprobanom receptu koji gledamo već trideset godina, skupštinska većina na prijedlog Vlade koju predvodi SDA pod velom tajne povećava sebi primanja. Umjesto da se bave mjerama za poboljšanje standarda građana, Skupština TK je predložila povećanje plaća za 2.000 KM, čime će ukupna primanja poslanika dostići cifru od oko 5.000 KM.

Poslanici u Skupštini TK do sada su primali platu od 1.543 KM plus paušal od 1.362 KM, a nova plata će iznositi 3.541 KM plus paušal. To znači da su do sada primali 2.900 KM, a po novom obračunu će primati 4.900 KM. Zaslužili nisu. Ovo je samo njihova demonstracija moći.

Ovakvoj vlasti ne pada na pamet da se bori protiv inflacije i za bolji standard građana jer šta god da se desi oni će koristiti poluge moći da isključivo zaštite sebe” – stoji u saopćenju Naše stranke.

Podsjećamo, Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti TK, kojim su povećana primanja izabranih i imenovanih zvaničnika, uključujući kantonalne zastupnike i članove Vlade.