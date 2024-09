Obavijest o postavljanju plakata i izbornih materijala na javnim površinama

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla, podsjeća sve političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, na sljedeće odredbe Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/23 – prečišćeni tekst, 9/23, 3/24, 4/24 i 5/24), a koje se odnose na postavljanje plakata i izbornih materijala u svrhu promocije političkih subjekata:

“Član 16.

Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima, a samo izuzetno i na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta, isključivo uz saglasnost službe nadležne za komunalne poslove, osim u slučaju postavljanja posmrtnica.

Saglasnost za postavljanje plakata organizator priredbe, ili proizvođač proizvoda koji se oglašava (u daljem tekstu: Oglašivač), dužan je zatražiti najkasnije u roku od 48 sati prije postavljanja plakata.

Uz zahtjev je Oglašivač dužan priložiti i primjerak plakata koji se oglašava, kao i ukupan broj plakata koji se postavljaju.

Gradska služba nadležna za komunalne poslove, uz odobrenje za postavljanje, odredit će i visinu naknade za postavljanje i uklanjanje plakata, kao i rok za uklanjanje plakata.

Visina naknade se određuje Odlukom o visini naknade.

Uredno postavljene plakate zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Član 17.

Zabranjeno je postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na: fasadama, stalnim ogradama, potponim zidovima, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na trotoarima, bez odobrenja.

Plakati, oglasi i slične objave, postavljene van dozvoljenih mjesta, uklonit će gradska služba nadležna za komunalne poslove o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo.”

Za kršenje navedenih odredbi predviđene su novčane kazne u rasponu od 50 do 500 KM za fizičko lice, 1000 do 10.000 KM za pravno lice i 200 do 1000 KM za ogovorno lice u pravnom licu.