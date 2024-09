Pojeftinio je drvni ogrjev, a mnogi se pitaju do kada će ostati tako i da li će cijene ponovo rasti.

Ove godine, jedan od najočiglednijih pozitivnih trendova na tržištu je pojeftinjenje drvnog ogrjeva, uključujući drvo, pelet i drvene brikete. Tako je naprimjer cijena metra ogrjevnog drveta sa prošlogodišnjih 165 KM pala na 133 KM. To je 20 posto jeftinije u odnosu na august prošle godine.

„Također i za drugi najpopularniji energent, drveni pelet, došlo je do značajnijeg pojeftinjenja u odnosu na prošlu godinu. Cijena prošle godine iznosila je 520 KM za tonu, a sada je 350 do 367 KM ovisno o kvaliteti i lokaciji isporuke. To je skoro pa 30 posto pojeftinjenje i smatramo da su upravo ove cijene doista realne i rezultat su i stabilnosti na ovom tržištu“, kazao je Muhamed Helać, menadžer kompanije Drvosječa.

Olakšica za građane

Troškovi grijanja čine veliki dio budžeta tokom zime, a niže cijene mogu značajno smanjiti ukupne troškove.

„Vidite, ja ako sam prošle godine uzimao pet paleta drva, ove godine sigurno mogu dvije više uzeti. To je znatna razlika“, rekao je Halid Numanović, građanin koji koristi drvni ogrjev.

S dolaskom hladnijih mjeseci, mnogi građani se suočavaju s pitanjem kako da održe svoje domove toplim, a da pritom ne naruše porodični budžet. Upravo zbog toga, ovo smanjenje cijena ne samo da olakšava finansijski teret domaćinstava, već može imati značajan uticaj na način na koji se pripremamo za zimu. Iz kompanije Drvosječa su nam naveli da su ove cijene na snazi već četiri mjeseca i da se neće mijenjati do kraja ove godine.

Da li će doći do poskupljenja?

Faktor koji utiče na cijenu drvnog ogrjeva jeste i električna energija, koja je ove godine poskupjela za više od 10 posto.

„To je još i dobro, mislimo čitava privreda i naša kompanija to može podnijeti, a da ostavi iste cijene svojih proizvoda. Međutim, već od 1. januara 2025. godine mi imamo najave i dobili smo zvanične ponude od Elektroprivrede. Dobili smo takve cijene da će, ako one postanu aktuelne i ako se budu primjenjivale, doći do poskupljenja od čak 70 posto u odnosu na trenutne cijene“, pojašnjava Helać.

Ipak, stručnjaci se nadaju da će na snazi biti ograničenje rasta cijena električne energije te da do novog poskupljenja neće doći.

