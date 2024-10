Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 10 beba

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle. Doći će do obustave vodosnabdijevanja u naselju Bukinje zbog radova na cjevovodu u periodu od 08 sati pa do završetka radova.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jedan put, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 158 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je dvije intervencije.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akcija dobrovoljnog darivanja krvi bit će organizovana u srijedu za sve dobrovoljce, kao i uposlenike Edukacijskog centra Nahla od 9 do 11 sati u prostorijama Centra.

*** CENTRALNO GRIJANJE – Prema planiranoj dinamici radova na sanaciji, u krugu Termoelektrane „Tuzla“, „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla će biti u mogućnosti nastaviti sa tehnološkom probom sistema daljinskog grijanja grada Tuzla danas u poslijepodnevnim satima.