Volonteri nastavili akciju čišćenja Jablaničkog jezera

Na obalama Jablaničkog jezera nastavljena je volonterska akcija prikupljanja PVC otpada, koju je organizovalo Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona i Štab Civilne zaštite Jablanica.

Oko 100 volontera među kojima su bili i članovi Sindikata elektroenergetskih radnika FBiH, tokom prethodnog dana radilo je na lokalitetu Ostrošca. Narednog vikenda akcija će biti proširena i na akumulaciju HE Grabovica.

Trenutni nivo akumulacije HE Jablanica koji je 10 metara ispod maksimalnog, je prilika da se otpad očisti prije nego ponovo dospije u akumulacije. Podružnica HE na Neretvi trenutno provodi aktivnosti na njegovom uklanjanju sa HE Salakovac, a naredne sedmice nastavlja se mašinsko čišćenje sa HE Grabovica.