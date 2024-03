1/4 finala Kupa BiH: Rukometaši Slobode sutra putuju u Trebinje

Rukometaše Slobode ove srijede očekuje prvi susret četvrtine finala Kupa BiH protiv ekipe Leotara u Trebinju. Crveno-crni su se direktno plasirali u ovo četvrfinale, a nakon poraza u polufinalu prošle godine, ove sezone nadaju se da će ponijeti titulu osvajača Kupa.

„Svi igrači su spremni i željni trofeja. Sloboda nije zadnjih godinu, dvije uzela nikakav trofej, imamo odličnu ekipu i smatramo da možemo ostvariti taj neki dobar rezultat. Trofej je, naravno, uvijek na prvom mjestu“, kazao je Nedim Đug, pomoćni trener RK Sloboda.

„Očekuje nas teška utakmica protiv odličnog protivnika, koji je i u odličnoj formi. Vjerujem da će to biti prava muška utakmica, očekuje nas borba i svakako mi priželjkujemo da nastavimo i svoju seriju dobrih rezultata te da nastavimo i našu seriju plasmana na final four tako da nam je i ove godine cilj ići do kraja u Kupu“, rekao je Zdravko Čajić, golman RK Sloboda.

U okviru ovogodišnjeg četvrtfinala sastaju se:

Izviđač –Borac

Konjuh –Vogošća

Leotar –Sloboda

Krivaja –Gračanica

Titulu osvajača kupa brani ekipa Vogošće, koja je svoj drugi kup osvojila prošle godine savladavši ekipu Izviđača u finalu.

Najveći broj titula ima RK Borac, koji je 7 puta osvajao Kup BiH. Slijede ga RK Sloboda koji je svoj posljednji kup osvojio prije 4 godine, potom Izviđač i Vogošća. Konjuh, Gračanica, Leotar i Krivaja su ekipe koje nijednom nisu bile osvajači Kupa.

Revanš mečevi su na rasporedu iduće srijede, 27. marta kada će se znati ko su polufinalisti.

Pobjednici četvrfinalnih dvoboja plasiraće se na finalni turnir koji se igra 25./26. maja ove godine.