14 medalja za Karate klub Sensei

Jučer je u Tuzli u organizaciji Karate kluba Forma Tuzla održano 23. Otvoreno prvenstvo Tuzle na kojem je učestvovalo 25 klubova iz Bosne i Hercegovine.

Na ovom takmičenju mladi takmičari KK Sensei Turija-Lukavac osvojili su 14 medalja, 5 zlatnih, 1 srebrenu i 8 bronzanih.

Zlatne medalje osvojili su:

Nukić Maid u borbama 10 god do 35kg,

Babajić Amar u borbama 12 god do 37kg,

Hodzic Adin u borbama 11 god preko 50kg,

Murgić Lejna u borbama 10 god do 34kg i

Babajić Maida u katama 12 god

Srebrenu medalju osvojio je

Delmanović Edin u borbama 13 god do 55kg

Bronzane medalje osvojili su:

Ikanović Eldar u borbama 11 god do 40kg,

Imširović Sara u katama 8 god

Mujagić Azra u katama 8 god

Alic Adna u borbama 12 god preko 50kg

Begić Admir u katama 9 god

Vuković Amina u borbama 8-9 god do 28kg

Ikanović Nejla u katama 6 god i

Nukić Lejla u katama 9 god