23 godine rada i postojanja Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost”

Socijalna inkluzija, zdravstvena zaštita i sloboda govora, prava su za koja su se žene romkinje dostojno izborile.

Stalnim edukacijama i radom u zajednici svoj položaj u društvu podigle su na veći nivo, istaknuto je na 23 godišnjici rada i postojanja Udruženja žena Romkina “Bolja budućnost” Tuzla.

“ Puno toga smo postigli mi, ali i one same. Dovoljno je reći da smo postigli da su one sada edukatorice nekim drugim mladim ženama, da slobodnije pričaju o nekim tabu temama kao što su radna eksploatacija djece, ugovoreni brakovi, nasilje u porodici, tako da mogu reći da smo dosta uspjeli”, kazala je za RTV Slon Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“.