5 pravila sadržajnog marketinga koji će ti pomoći da uspiješ

Evo pet principa sadržajnog marketinga koji će ti pomoći da uspiješ i podigneš vidljivost svog brenda, dođeš do ciljane publike i suptilno ostvariš nove prodaje!

Ispuni potrebu

Svaki komad sadržaja treba da ispuni očekivanja tvoje publike. Slušaj njihove probleme, postavljaj im pitanja i daji odgovore! Društvene mreže su najbolji alat za komunikaciju sa tvojom ciljanom publikom. Instagram ti npr. nudi mnoštvo alata za ankete koje možeš kreirati u story objavama. Dakle kreiraj ankete, Q&A sesije, aktivno slušaj svoju zajednicu i kreiraj sadržaj koji odgovara na njihova pitanja-.

Objavljuj redovno!

Doslednost je najvažnija! Kreiraj kalendar objava i drži se njega. Tvoj stil i kvalitet sadržaja uvijek mora biti prepoznatljiv! Ako ne znaš kako kreirati kalendar sadržaja, možeš mi se javiti na mail i pomoći ću ti da ga besplatno kreiraš.

Budi čovjek u doba umjetne inteligencije

Ljudi se povezuju sa ljudima! Budi autentičan i pokaži da si čovjek od krvi i mesa. Stani ispred kamere i snimi reels video. U početku će biti teško, ali svaki naredni će biti sve lakši i lakši. Znam jer sam bio na tvom mjestu! Ako želiš da dođeš do većeg broja publike, tvoji reels videi moraju biti zabavni, edukativni, ali i prepoznatljivi. Kreiraj atraktivne priče, koristi muziku koja je u trendingu, zabavljaj, edukuj i inspiriši svoju zajednicu.

Ako uživaš biti sarkastičan, budi!

Ako uživaš nasmijavati zajednicu, nasmijavaj!

Ako uživaš edukovati druge, edukuj!

Samo budi ono što jesi, bez obzira na sve!

Imaj svoju tačku gledišta tj. mišljenje!

Izrazi svoje stavove jasno i glasno. Tvoj brend treba da ima prepoznatljive vrijednosti i stavove. Niko ne voli bezkičmenjake, vjerujem da se i oni ne okupljaju i ne podržavaju jedni druge.

Izbjegavaj razgovore o prodaji

Sadržajni marketing se fokusira na izgradnju odnosa i povjerenja, a ne na direktnu prodaju. Za početak pruži vrijednost bez prodajnog pritiska, izgradi lojalnu zajednicu, a nakon toga dolazi i prodaja!

Ipak prodaja neće sama doći, moraš zajednicu uputiti, dati im jasne smjernice šta očekuješ od njih.

Primjena ovih principa vodi do uspješnog sadržajnog marketinga. Želiš li podići svoj biznis na potpuno novi nivo, biti prepoznatljiv u moru sličnih biznisa online. Kontaktiraj me i zajedno ćemo napraviti plan sadržaja za tvoj biznis, pronaći glas koji ti odgovara i uputiti te kako da dođeš do svojih idealnih kupaca!

Autor: Aleksandar Aničić – @anicicdigital