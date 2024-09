Agencija za sigurnost hrane BiH: Bakterija Vibrio spp. u morskim plodovima

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provela je procjenu javno-zdravstvenih aspekata bakterija Vibrio spp. povezanih s konzumacijom morskih plodova. Sukladno najnovijim procjenama EFSA-e, zbog klimatskih promjena, očekuje se povećanje prevalencije bakterije Vibrio spp. u morskim plodovima u Europi, kao i na globalnoj razini, osobito u bočatim vodama i vodama niskog saliniteta. Pored toga, kod pojedinih vrsta bakterija roda Vibrio sve češće se pojavljuje otpornost na antibiotike posljednje linije obrane.

U prethodnom izvješću (CLEFSA) objavljene su analize mogućih učinaka klimatskih promjena na sigurnost hrane, uključujući bakterije Vibrio spp. u morskim plodovima, izvijestili su u srijedu iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Nekoliko sojeva bakterija iz roda Vibrio može uzrokovati vibriozu. U Europskoj uniji, za javno zdravstvo najrelevantnije su Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificusi Vibrio cholerae koje se mogu povezati s morskim plodovima. V. parahaemolyticus može uzrokovati gastroenteritis kod zdravih pojedinaca, dok V. vulnificus i V. cholerae non-O1/non-O139 mogu uzrokovati teške infekcije, sepsu i smrtni ishod kod ranjive populacije.

Zbog sve češće pojave ekstremnih vremenskih prilika, poput toplinskih valova, u posljednjih 20 godina u Europi je uočen porast broja infekcija bakterijama Vibrio spp.

Povećanje temperature u priobalnim vodama dovelo je do proširenja područja u kojima se bakterija Vibrio može razmnožavati, što dovodi do većeg rizika od infekcija uzrokovanih konzumacijom kontaminiranih morskih plodova. Rizik je osobito povećan u regijama sa bočatim vodama i vodama niskog saliniteta (npr. Baltičko more, prijelazne vode Baltičkog i Sjevernog mora, Crno more) te u priobalnim područjima s velikim riječnim dotocima, prenose iz Agencije.

Održavanje hladnog lanca u preradi, prijevozu i skladištenju ključna je mjera za prevenciju i kontrolu Vibrio spp., osobito za morske plodove koji su predviđeni za konzumaciju u sirovom stanju. Moguće mjere za reduciranje Vibrio spp. su prerada pod visokim pritiskom, zračenje i (brzo) smrzavanje praćeno dugotrajnim skladištenjem u smrznutom stanju.

Potrošačima, a osobito osjetljivim skupinama stanovništva, preporučuje se prikladno rukovanje i kuhanje morskih plodova te izbjegavanje konzumacije sirovih i termički neobrađenih proizvoda, ističu iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Znanstvenici EFSA-e ocijenili su ključnim prioritetom provedbu istraživanja relevantnih Vibrio spp. u cijeloj Europskoj uniji u određenim vrstama morskih plodova u primarnoj proizvodnji i maloprodaji kako bi se prikupili dodatni i harmonizirani podaci. Ti podaci mogli bi se dalje koristiti kao referentni za proučavanje učinka klimatskih promjena na prevalenciju Vibrio spp. u morskim plodovima.