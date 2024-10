Akcijska ponuda keš kredita NLB Banke: Treba biti spreman na velike stvari

NLB Banka Sarajevo sa novom kampanjom pod nazivom ”Treba biti spreman na velike stvari” predstavlja novu akcijsku ponudu gotovinskih kredita.

Nominalna kamatna stopa je već od 4,19% uz efektivnu kamatnu stopu od 5,00%*. Moguće je aplicirati za kredit u maksimalnom iznosu do 50.000 KM i na rok otplate do 10 godina. Osim toga, NLB Banka nudi i dodatne pogodnosti, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent u zadnjih 30 dana napravio minimalno dvije transakcije putem elektronske ili mobilne banke. Moguće je odobravanje kredita uz grace** period do 6 mjeseci, na zahtjev klijenta, u kojem se plaća samo kamata i naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno.

Bilo da želite kupiti novi automobil, opremiti stan ili planirati novo putovanje, uz novu akcijsku ponudu keš kredita NLB Banke Sarajevo, vaši planovi su bliže ostvarenju.

Za više informacija o uslovima gotovinskog kredita posjetite web stranicu. Provjerite i više o ponudi stambenih kredita NLB Banke na linku.

*Efektivna kamatna stopa izračunata je na maksimalni iznos kredita, uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za 12M EURIBOR (NKS) i rok otplate 5 godina, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno dvije transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu zavođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8 KM) i osiguranja korisnika kredita (prama tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 670 KM za 5 godina): Za detaljnije informacije o klijentima statusa 1, uslovima i troškovima kredita, te ostaloj ponudi kredita posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili se informišite putem informacionog lista.