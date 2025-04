Alem Hadžić: Mladi student iz dijaspore prikupio više od 8.500 KM za Crveni križ FBiH – sada dolazi u BiH da volontira

Alem Hadžić, student koji pomaže domovini!

Alem Hadžić, student sportista na Middlebury koledžu u Sjedinjenim Američkim Državama, pokrenuo je izuzetnu humanitarnu inicijativu u korist Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj mladi Bosanac iz dijaspore ne samo da je organizovao prikupljanje sredstava putem sportskih događaja, već će ovog ljeta i lično volontirati u BiH. Povodom ove inspirativne priče, razgovarali smo s Alemom o njegovim motivima, planovima i porukama za mlade u dijaspori.

Kako je nastala ideja da pokreneš kampanju prikupljanja sredstava za Crveni križ u Bosni i Hercegovini?

Na pokretanje ove kampanje inspirisale su me tri stvari: moja ljubav prema Bosni i Hercegovini kao člana dijaspore, interesovanje za medicinu, jer planiram upisati medicinski fakultet, te sport kojim se bavim od malih nogu. Te osobine objedinjene su kroz moj humanitarni projekt. Odlučio sam trčati RBC Brooklyn polumaraton 2025. godine i organizovati turnir u malom fudbalu 3-na-3 na mom koledžu. Prikupljeni novac ide direktno Crvenom križu FBiH.

Ono što me posebno raduje jeste činjenica da sam ovom kampanjom postao prva osoba iz dijaspore koja je ikada pokrenula ovakvu vrstu inicijative za Crveni križ u BiH.

AKO I VI ŽELITE POMOĆI, MOŽETE TO UČINITI NA OVOM LINKU

Koliku podršku si dobio za ovu inicijativu i kakvi su rezultati do sada?

Podrška koju sam dobio na Middlebury koledžu je nevjerovatna. Profesori i studenti su s oduševljenjem prihvatili ideju, dijelili informacije i motivisali druge da se uključe. Mislim da ljudi cijene kada se neko lično angažuje i pokušava napraviti promjenu. Zahvaljujući toj podršci, za samo tri sedmice uspjeli smo prikupiti više od 8.500 KM za Crveni križ Federacije BiH.

Šta su tvoji planovi nakon što završiš kampanju u Americi?

Ovog ljeta planiram provesti dva mjeseca u Bosni i Hercegovini kao ljetni medicinski pripravnik u Crvenom križu FBiH. To će mi omogućiti da direktno vidim na koji način prikupljena sredstva pomažu zajednicama. U tom periodu držaću zdravstvene edukacije, učestvovati u omladinskom kampu, pomagati starijim osobama i onima kojima je potrebna socijalna pomoć. Biće to predivan način da završim ovu kampanju i steknem praktično iskustvo u humanitarnom radu.

Zašto ti je bilo važno da ova kampanja bude predstavljena i u BiH?

Već su najavljene objave o kampanji u američkim medijima, ali mi je izuzetno važno da vijest stigne i do ljudi u BiH. Svako dijeljenje i spominjanje može donijeti veću podršku ovom cilju. Takođe želim da motivišem druge mlade ljude iz dijaspore da ostanu povezani sa svojom domovinom i da se aktivno uključe u pozitivne promjene.

Koja je tvoja poruka mladima iz bh. dijaspore?

Odrastajući u SAD-u, lako je izgubiti vezu s korijenima. Ali upravo kroz ovakve inicijative možemo održati tu vezu i dati svoj doprinos. Iako kao studenti možda nemamo mogućnost velikih finansijskih donacija, uvijek postoji način da doprinesemo – kroz ideje, volonterizam i širenje svijesti. Volio bih da ova kampanja postane početak jednog trenda u dijaspori, gdje će se mladi organizovati i pomagati ljudima u BiH.

Šta ti je bilo najposebnije tokom ove kampanje?

Posebno me dirnula raznolikost ljudi koji su podržali kampanju. Ljudi različitih kultura, religija i identiteta su donirali i širili vijest. To pokazuje da, bez obzira na sve izazove u svijetu, postoji snaga zajedništva i volje da se pomogne drugima. Takođe, angažovanje bh. zajednice i osjećaj zajedničkog cilja su bili nevjerovatni. Nadam se da ćemo do kraja maja uspjeti dostići cilj od 10.000 dolara.

Za kraj – šta te najviše raduje u narednom periodu?

Radujem se dolasku u Bosnu i Hercegovinu, volonterskom radu i direktnom susretu s ljudima kojima će ova kampanja pomoći. Nadam se da ću nastaviti doprinositi zajednici kroz svoj profesionalni put, a ova kampanja je samo početak.