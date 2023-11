Američki ambasador u povodu Dana državnosti BiH poslao poruku iz Mrkonjić Grada: BiH ne pripada samo jednoj skupini

Ambasador SAD-a u BiH Michael Murphy posjetio je u petak Mrkonjić Grad u kojem je MUP RS-a zabranio obilježavanje Dana državnosti BiH.

“Pozdrav iz Mrkonjić Grada. Stojim ispred zgrade u kojoj su 25. novembra 1943. godine vijećnici ZAVNOBiH-a potvrdili kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine i usvojili deklaraciju kojom su potvrdili odlučnost građana da Bosna i Hercegovina, citiram, ‘nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska – nego je i srpska i hrvatska i muslimanska.’ Deklaracija jasno navodi da zemlja ne pripada samo jednoj skupini ili etničkoj grupi, nego da pripada svakom građaninu Bosne i Hercegovne”, naveo je Murphy, te dodao da i Mrkonjić Grad kao i druga mjesta u BiH, svjedoči o bogatoj i upečatljivoj istoriji ove zemlje.

” Bosna i Hercegovina satkana je od različitih kultura, tradicija i iskustava što je proizvelo nešto jedinstveno u srcu Zapadnog Balkana i Evrope”, poručio je Murphy.

Naglasio je trajnu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država BiH i njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru.

“Sjedinjene Države će biti uz vas, uz Bosnu i Hercegovinu, sada i uvijek, dok radite na izgradnji mirne, sigurne i prospetitetne budućnosti za sve”, rekao je Murphy.

As Bosnia and Herzegovina celebrates its Statehood Day, I want to underscore the United States’ unwavering commitment to this country and to its sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character.

The United States is here with you, Bosnia and Herzegovina, now and… pic.twitter.com/YatPCgsVnE

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) November 24, 2023